Von Alexander Rechner

Buchen/Stuttgart. Viele Bürger befassen sich mit dem aktuellen Buchener Spitzenthema "Deponierung von Betonmüll des Kernkraftwerks Obrigheim auf Sansenhecken". Nicht nur die Bevölkerung und die Bürgerinitiative, sondern auch Bürgermeister Roland Burger und Landrat Dr. Achim Brötel möchten das "strahlende Erbe" des Kernkraftwerks nicht auf der Kreismülldeponie haben. Mit Franz Untersteller, Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg, sprach die Rhein-Neckar-Zeitung über die Problematik.

Herr Untersteller, der Bauschutt des Kernkraftwerks Obrigheim soll auf Sansenhecken in Buchen deponiert werden, verstehen Sie die Zweifel der Buchener Bürger an der gesundheitlichen Unbedenklichkeit?

Ich verstehe, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr genau wissen wollen, was da gelagert werden soll, welche Risiken von deponiertem Abfall ausgehen. Ich verstehe auch, dass die Sorgen bei Abfällen aus einem ehemaligen Kernkraftwerk besonders groß sind. Da es sich um freigemessene Abfälle handelt, sind die Zweifel allerdings in diesem Fall unbegründet. Und es ist vor allem Sache der Behörden vor Ort und der Entsorgungsträger darüber aufzuklären, zu informieren und die Zweifel zu zerstreuen.

Stadt und Landkreis fordern eine unabhängige Kontrolle des Bauschutts. Denn der Betreiber EnBW, der gerade ein Interesse an einer Unbedenklichkeit des Betonmülls hat, nimmt die "Freimessung" vor. Halten Sie dieses Verfahren vor diesem Hintergrund für angemessen?

Die Freimessungen der EnBW werden stichprobenartig vom TÜV geprüft, es ist also nicht so, dass die EnBW da völlig losgelöst agiert. Aus unserer Sicht ist eine weitere unabhängige Kontrolle, also zum Beispiel durch ein externes Büro, nicht nötig. Aber wenn Stadt- und Landkreise das wollen, steht es ihnen frei, den Bauschutt messen zu lassen, etwa wenn er auf der Deponie eintrifft.

Gibt es ein zuverlässiges Monitoring, das die Messergebnisse der Öffentlichkeit transparent darstellt?

Es wird derzeit überlegt, in welcher Form die Ergebnisse der laufenden radiologischen Bilanzierungen im Internet des Umweltministeriums publiziert werden können, das vorweg. In der Praxis ist es so, dass die Ergebnisse der von den Betreibern der Kernkraftwerke durchgeführten Freimessungen dem Umweltministerium vor Anlieferung an eine Deponie vorgelegt werden und für die Überwachung der Einhaltung der 10 Mikrosievert-Grenze an den einzelnen Deponiestandorten herangezogen werden. Wenn sichergestellt ist, dass mit einer Anlieferung diese Dosisgrenze am Deponiestandort nicht erreicht wird und abfallrechtliche Einwände nicht erhoben werden, erteilt das Umweltministerium seine Zustimmung zur Abgabe.

Gibt es eine Kontrolle des Umweltministeriums in Obrigheim und auf Sansenhecken in Buchen?

Das Kernkraftwerk in Obrigheim ist im Rückbau, aber das heißt nicht, dass die Anlage der Atomaufsicht und den entsprechenden Gesetzen und Regelungen für eine atomare Anlage entzogen wäre. Soll heißen: Selbstverständlich gibt es eine Kontrolle! Anders stellt sich die Situation für die Deponie dar. Schauen Sie: Nach dem Freimessen und der Freigabe des Bauschutts, die strengen Kriterien unterliegt, wird das Material als nicht radioaktiver Stoff betrachtet und aus der atomrechtlichen Überwachung gewissermaßen "als geheilt" entlassen. Das heißt, der Schutt kann nur noch zu einer Strahlenbelastung führen, die um ein Vielfaches unter der natürlichen Strahlenbelastung liegt, der sie und ich überall ausgesetzt sind. Es macht überhaupt keinen Sinn, dieses Material oder, weitergehend, die Deponie, auf der es gelagert wird, unter atomrechtlicher Kontrolle zu halten. Es gelten fortan die Regelungen des Abfallrechts. Und es gilt die Zuständigkeit und Entsorgungspflicht des Landkreises.

Können Sie ausschließen, dass die schwach radioaktive Strahlung für Mensch und Tier gefährlich ist?

Das ist eine rhetorische Frage. Radioaktive Strahlung ist grundsätzlich gefährlich. Diese Annahme muss dann allerdings auch für die natürliche Umgebungsstrahlung, der wir alle unausweichlich ausgesetzt sind, gelten. Was ich auf Ihre Frage antworten kann: Die der Bevölkerung durch die Deponierung von freigegebenem Material zusätzlich zugemutete Strahlenbelastung ist selbst im Vergleich zu den Schwankungsbreiten der natürlichen Strahlenbelastung klein.

Wie wird eine mögliche Belastung für das Grundwasser auf sichere Art und Weise vermieden?

Vom hier zur Debatte stehenden Müll geht keine besondere Gefährdung aus, deshalb ist ein besonderer Grundwasserschutz nicht nötig. Der Grundwasserschutz, für den die Deponie sorgen muss, ist im Rahmen der Schutzvorkehrungen, die immer zu treffen sind, gewährleistet.