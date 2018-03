Von Pascal Ambros

Buchen-Hainstadt. Vorhang auf und Manege frei! Am Freitagabend gastierte der "Zirkus Buchilino" in der Hainstadter Mehrzweckhalle. Und über 300 Menschen kamen, um sich die Darbietung der 49 jungen Artistinnen und Artisten anzusehen. Eine Woche lang trainierten die Kinder in Hainstadt im Rahmen des Ferienprogramms unter anderem mit Jonglierbällen, Einrädern und "Diabolos".

In Kooperation mit dem Neckar-Odenwald-Kreis rief die Johannes-Diakonie in den Sommerferien unter dem Motto "Zirkus für alle" für alle jungen Zirkusbegeisterten zum zweiten Mal eine Artistengruppe ins Leben.

Ziel der Aktion war dabei allerdings nicht nur, ein unterhaltsames Abendprogramm zu gestalten. Im Fokus stand auch die Inklusion: Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung sollten gemeinsam ihre Freizeit verbringen, Spaß haben und ein Zirkusprogramm auf die Beine stellen.

Und das klappte hervorragend: Unter tosendem Applaus führten die Kinder knapp eineinhalb Stunden lang ihr vielseitiges Programm auf. Die Kinder kamen zum größten Teil aus dem Umkreis von Buchen, aber auch Kinder aus Adelsheim und Mosbach waren dabei.

Eröffnet wurde der tolle Zirkusabend von den "Kugelblitzen", die auf großen Gymnastikbällen balancierten und geschickt Kunststücke mit Reifen und Tüchern aufführten.

Und auch die Mädels von "Los Pedalos" konnten auf ihren Einrädern überzeugen und gaben ordentlich Gas in der Manege.

Gefährlich wurde es dann bei der "Raubtiershow": Der Zirkusdirektor trieb junge Löwinnen und Löwen durch "brennende Reifen". Die geschminkten "Crazy Devils" begeisterten das Publikum mit wirbelnden Tellern, und auch Fans von "Diabolo" und "Devil-Sticks", die wohl bei keiner Zirkusaufführung fehlen dürfen, kamen nicht zu kurz.

Auch die Musik wurde von den Kindern selbst ausgewählt. Das Publikum war begeistert und klatschte mit.

Trainiert wurde die bunte Truppe von Zirkuspädagoge Marcus Kohne, der die inhaltliche Leitung des Projekts übernahm. Von Montag bis Freitag studierten die Kinder unter seiner Leitung vormittags und nachmittags genau die Nummern ein, die ihnen Freude bereiteten - denn was sie vorführen wollten, durften sie am ersten Tag nach einer kleinen Kostprobe mit Kohne und seinem Helfer Christoph selbst entscheiden. Die weiteren Tage standen dann ganz unter dem Motto "Üben, üben, üben".

Finanziert wurde das Projekt durch Spendengelder, die aus den Kassen der Johannes-Diakonie und der Odenwald Treuhand-GmbH flossen.

"Uns alle haben die fünf Tage ,Zirkus für alle' einander nähergebracht", so nach der gelungenen Vorstellung das Fazit von Ingrid Bolkart-Ries von der Johannes-Diakonie. Sie betonte, dass zwischen den Kindern trotz ihrer Unterschiede während der Trainingstage ein harmonisches Miteinander herrschte.

Damit dürfte das Projekt wieder ein voller Erfolg gewesen sein - auf eine dritte Runde "Zirkus für alle" im kommenden Jahr darf gehofft werden.