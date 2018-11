Buchen. Für eine geplante Ausstellung über Soldaten aus unserer Region haben - nach einem Aufruf des Bezirksmuseums über die RNZ - seit April zahlreiche Familien hochwertige Erinnerungsstücke und Exponate zur Verfügung gestellt. Jetzt zieht das Buchener Museum eine erste Zwischenbilanz.

Abzeichen und Bilder, dazu Medaillen, Münzen, Orden und sogar Krüge und Tassen: "Es ist erstaunlich, wie umfangreich das erhaltene Familienerbe in unserer Region das Andenken an zurückliegende Kriege bewahrt - und damit an diejenigen Menschen und Familienmitglieder, die hautnah von ihnen betroffen waren." So lautet eine Zwischenbilanz von Ausstellungsleiter Dr. Wolfgang Hauck, der zusammen mit einer Arbeitsgruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger derzeit die Ausstellung "Im Dienste von Großherzog und Kaiser - die Wehrpflichtigen des Odenwalds" für das Bezirksmuseum der Stadt Buchen vorbereitet.

Nach einem Presseaufruf im April, haben die Macher der Ausstellung von vielen Menschen der Region mögliche Exponate für diese Ausstellung als Leihgaben erhalten, die bislang in mehreren Kistchen sorgsam zwischengelagert wurden. Jetzt erfolgte aktuell eine Zusammenschau all der schon eingetroffenen Leihgaben, um sowohl einen Überblick über das gesammelte Material zu erhalten als auch eine erste Vorauswahl von danach weiter zu bearbeitenden Ausstellungsstücken zu treffen.

Dr. Hauck bezeichnete die Resonanz der Bevölkerung als "durchaus erfolgreich" und zeigte sich mit dem jetzt erreichten Zwischenstand der Arbeiten an der Ausstellung sehr zufrieden. So habe sich, über die Erinnerungsstücke hinaus, bei ihm auch eine Historikerin gemeldet, die über den Vorabend des 1. Weltkrieges promoviert hat und nun mit großem Interesse die ab Oktober geplante Ausstellung erwartet.

Die Ausstellungsmacher haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Epochen der Kriege von 1866, 1870/71 bis hin zum Beginn des erste Weltkriegs aus dem Blickwinkel der Wehrpflichtigen des Odenwaldes zu skizzieren - deren Lebenswirklichkeit in Familie und Krieg ebenso wie die Berührungen der Bevölkerung mit den Kriegsgeschehnissen. Konsequenzen von Kriegen, wie sie in Erinnerungsstücken der Familien noch heute ebenso lebendig sind, wie in den zahlreichen Denk- und Ehrenmalen der hiesigen Ortschaften.

Dr. Hauck gegenüber der RNZ: "Das Bezirksmuseum verfügt über Sammlungen, die ihresgleichen suchen. Skizzen und Gemälde des Buchener Schlachtenmalers Wilhelm Emmelé, Wehrpflichtigen-Porträts des Buchener Fotografen Karl Weiss gehören ebenso dazu, wie eine eigene Bilder-, Orden- und Waffensammlung. Um aber wirklich und damit lebendig die (un)menschliche Seite der Kriege jener Tage nachzeichnen zu können, sind wir für die Ausstellung jedoch ganz wesentlich auf solche Exponate angewiesen, die von den Menschen von hier stammen." Insofern bittet Dr. Hauck die Menschen der Region noch einmal in die eigenen Schränke, Truhen, Alben und Familienarchive einzutauchen und zu prüfen, welche Erinnerungsstücke an die betreffenden Kriegsepochen sie dem Bezirksmuseum Buchen für die jetzt im Werden begriffene Ausstellung zur Verfügung stellen können. Denn diese Kriege sind im Odenwald bis heute mehr als Geschichte: Sie haben ganze Familienbiografien verändert."

Info: Kontaktdaten Dr. Hauck: Telefon 06281/8988; Fax 06281/556898; info@bezirksmuseum.de; www.bezirksmuseum.de.