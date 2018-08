Von Alexander Rechner

Buchen. Das Tennenspielfeld am sogenannten "Ausweichfestplatz" wird nun zum Kunstrasenplatz umgebaut. Die Gemeinderäte nahmen in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt diese Mitteilung der Stadtverwaltung zur Kenntnis. "Die gute Botschaft lautet: Es geht jetzt los", freute sich Bürgermeister Roland Burger. Auch beim TSV Buchen ist die Freude darüber groß: "Ich bin glücklich, denn von diesem neuen Kunstrasenplatz werden alle Fußballvereine, die Schulen und der TSV profitieren", sagte Kurt Bonaszewski, Vorsitzender des TSV Buchen, der Rhein-Neckar-Zeitung.

Zurzeit wird das Tennenspielfeld von Mitte Januar bis Mitte Dezember genutzt. Jedoch liegt der Schwerpunkt in der Vorbereitungszeit ab Januar. Bis zu drei Mal in der Woche trainieren die Senioren- und älteren Jugendmannschaften. Zusätzlich rollt das runde Leder bis zum Rundenanfang bei unterschiedlichen Vorbereitungsspielen. Der Platz wird in diesem Zeitraum sowohl von den Buchener Vereinen als auch von Mannschaften der Ortsteile genutzt. In der Hauptwachstumszeit der Gräser sind die beiden Rasenplätze gesperrt, dann läuft der gesamte Trainingsbetrieb auf dem Tennenspielplatz. Teilweise kicken die Fußballer auch bei Rundenspielen auf diesem Platz, um die Rasenflächen zu entlasten. "Daher war es ein lang ersehnter Traum der Fußballer, einen Kunstrasenspielplatz in Buchen zu bekommen", erläuterte Kurt Bonaszewski und ergänzte: "Dieser Traum ist nun in Erfüllung gegangen."

Die Stadt wird jetzt die Umbauarbeiten ausschreiben, unterstrich Hubert-Alois Kieser, Technischer Dezernent der Stadt Buchen. Wobei der TSV der Vorhabensträger ist und in Eigenregie die Pflasterarbeiten um das Spielfeld ausführt. Die TSV-Mitglieder werden diese Maßnahme mit großem ehrenamtlichen Engagement verwirklichen. Innerhalb des TSV sind die Vorarbeiten koordiniert und die Organisation abgeschlossen. Nach Ostern werden die Vereinsmitglieder mit den Arbeiten beginnen. Zunächst stehen Baggerarbeiten an, danach wird eine Fläche von rund 650 Quadratmeter neu gepflastert. "Bis Pfingsten wollen wir damit fertig sein", erklärte TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski den geplanten Zeitrahmen. Anschließend, im Juni, soll der neue Kunstrasen eingebaut werden. Die Fußballer sollen im Juli auf dem Platz kicken können, dann sollen Hubert-Alois Kieser zufolge die Umbauarbeiten abgeschlossen sein.

Der Spielplatz wird einen Kunstrasen mit texturierten Rasenfasern erhalten, nachdem die Fläche mit Sand und Granulat befüllt wurde. Der Vorteil dieses Kunstrasens ist laut Hubert-Alois Kieser, dass auf diesem Belag in Zukunft neben Fußball auch andere Sportarten betrieben werden können. Durch die Kräuselung der texturierten Rasenfasern wird es eine dichtere und vollkommen richtungsfreie Oberfläche geben. Damit wird ein schnelles und präzises Spiel möglich sein. Gegenüber den glatten Fasern erlauben sie zudem eine hohe Nutzung und Verfügbarkeit. Ferner ist der Pflegeaufwand reduziert. "Eine 15-jährige Nutzung dieses Kunstrasens scheint nach Angaben von Experten realistisch zu sein", sagte Bürgermeister Roland Burger. Der Bürgermeister hob in diesem Zusammenhang die enge Abstimmung mit Vertretern des TSV, des TTSC, der Sportvereine in den Ortsteilen als auch der Buchener Schulen hervor.

Für diese Umbauarbeiten werden Kosten in Höhe von insgesamt 350 000 Euro entstehen. Der Zuschuss der Stadt Buchen beläuft sich auf 230 000 Euro.

Die Sportvereine und Schulen sind die Gewinner dieses Umbaus, darin sind sich die Verantwortlichen einig.