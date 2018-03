Von Rüdiger Busch

Buchen. "Bücher öffnen für jeden Einzelnen eine Welt: Sie vermitteln Wissen, Erfahrungen, Gedanken und entführen an ferne Orte oder in das Leben anderer", sagt Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, angesichts des heutigen Welttag des Buches, der in mehr als 100 Ländern begangen wird. Wer bei Kindern die Freude am Lesen weckt, legt damit einen wichtigen Grundstein für ihren späteren Bildungserfolg. Auch aus diesem Grund beteiligt sich die Buchener Stadtbücherei an der Lesestart-Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Stiftung Lesen.

"Die Fähigkeit, gut lesen und schreiben zu können, ist der Schlüssel für das Lernen in der Schule", sagt Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Johanna Wanka. Gemeinsam Bücher anschauen und vorlesen unterstütze auf spielerische Art und Weise die kindliche Entwicklung.

Die Initiative "Lesestart - Drei Meilensteine für das Lesen" begleitet Kinder und Eltern in den entscheidenden frühen Jahren bis zum Eintritt in die Schule. Die Initiative will Eltern zum Vorlesen und mehr Kinder zum Lesen bringen. Insgesamt 4,5 Millionen Lesestart-Sets für Kinder verschiedenen Alters werden in den kommenden Jahren übergeben. Jedes Set umfasst ein altersgerechtes Buch sowie Tipps und Informationsmaterial für die Eltern.

Eine unabhängige wissenschaftliche Begleitung überprüft während der gesamten Dauer des Programms, ob "Lesestart-Kinder" tatsächlich besser Lesen lernen, inwiefern die Eltern mehr vorlesen und inwiefern sie ihre Kinder beim Lesen lernen unterstützen.

Die Stadtbücherei Buchen beteiligt sich an der bundesweiten Leseförderinitiative. Alle Familien mit dreijährigen Kindern können ein kostenloses Lesestart-Set in der Stadtbücherei abholen. Die Reaktionen der Eltern auf das Geschenk seien äußerst positiv, erklärt Büchereileiterin Ariane Link.

"Damit wird nicht nur das Lesen gefördert, sondern viele Menschen finden dadurch erstmals den Weg in die Bücherei", unterstreicht Ariane Link. Diese Zielgruppe haben die Initiatoren der Aktion besonders im Blick. Bücherei-Mitarbeiterin Gabriele Kortner hat außerdem die Erfahrung gemacht, dass junge Nutzer mit Migrationshintergrund häufig ihre Mütter mitbrächten, die alleine wohl nicht in die Bücherei kommen würden. Ein schöner Nebeneffekt.

Das Vorlesen durch Eltern, Großeltern oder Erzieher zahlt sich auf jeden Fall aus: Je früher die Saat gelegt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus eine lebenslange Liebe zum Buch erwächst. Dies kann auch Diplom-Bibliothekarin Ariane Link bestätigen: "Viele Nutzer, die als Erstleser in der Bücherei begonnen haben, bleiben uns auch noch im Erwachsenenalter treu."

Trotz der Konkurrenz durch moderne Medien übe das Buch nach wie vor eine besondere Faszination auf Kinder aus, die Begeisterung für das Lesen sei ungebrochen. Bei einer Auswahl von knapp 25.000 Medien in der Stadtbücherei müsste für jeden das passende Werk vorhanden sein.

Info: Alle Familien mit dreijährigen Kindern können ihr kostenloses Lesestart-Set in der Stadtbücherei abholen. Die Öffnungszeiten: dienstags und mittwochs von 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 14 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 13.30 Uhr.