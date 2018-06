Buchen. (adb) Das "Silberne Kronenkreuz" der Diakonie zählt nicht nur zu den höchsten erreichbaren Auszeichnungen, sondern auch als Anerkennung in vorbildlichem Maße geleisteter Dienste am Nächsten. Am Sonntag wurde diese Auszeichnung im Rahmen des Gottesdienstes in der evangelischen Christuskirche dem vielfältig engagierten Klaus-Dieter Heller überreicht.

Im Gottesdienst stellte Pfarrerin Irmtraud Fischer eingangs ihrer Predigt die Frage "Zählt nur der Sieg, oder ist dabei sein alles?". Ihrer Predigt lag ein Dialog mit dem Titel "Paulus und der Sport" zugrunde; der Dialog mit dem Apostel beinhaltete den Hinweis, dass jeder den Wunsch nach einem Sieg hege, auch wenn er es nicht direkt zugibt. Dabei sind auch scheinbare Niederlagen jedoch kein Problem - gerade sie machen die Attraktion eines Wettkampfes aus.

Auch das Leben könne man als solchen sehen - Gott schickte die Menschen auf eine Reise, zu deren Teilnahme die Taufe legitimiert: "Jeder Getaufte darf mit dabei sein, doch bestaunen viele resigniert die Anderen beim Laufen, beim Gewinnen oder beim Verlieren", merkte Pfarrerin Fischer an - "nur wer mitmacht, hat die Chance auf einen Sieg, und wer zuschaut, verliert ganz bestimmt!" Dabei käme es nicht auf den glamourösen Tusch an, sondern darauf, dass jeder sein eigenes Tempo verfolgt und eigene Gaben mit auf den Weg durch seine Vita bekommt.

Pfarrerin Fischer nahm den Aspekt ins Visier, dass kaum jemand die Route seines Lebens allein meistern müsse - "man nimmt gern die Hilfe von Gleichgesinnten in Anspruch, die man unterwegs trifft". Für einen wichtigen Boxenstopp in Form von Ruhepausen - etwa einen Gottesdienst - solle man sich allerdings immer die Zeit einrichten. Ebenso lässt Gott einen nie im Stich, was "je nach Standpunkt als Goldmedaille oder Hauptgewinn anzusehen ist", so die Geistliche. Immer im Blickfeld sollte man zudem haben, dass alle Christen dem selben Ziel entgegen gehen.

Nach und nach wurde deutlich, auf welchen Anlass die Predigt hinarbeitete - nämlich auf den "Hauptgewinn" für Klaus-Dieter Heller im Form des Silbernen Kronenkreuzes. Nachdem er sein Amt als Geschäftsführer des Kindergartens "Regenbogen" mit der Eberstadter Außenstelle "Sonnenschein" zum Jahreswechsel abgab, sah Pfarrerin Fischer darin den Anlass, Heller für dessen "unvergleichliches Engagement" Dank zu sagen. In ihrer Laudatio verglich sie Heller mit einer Lokomotive, die einen starken Zug hinter sich führt und stets neue Ziele ins Auge fasst, um diese mit Bedacht, Weitsicht und Optimismus anzusteuern. Dieser "hoch motivierte Lokführer" verlasse nun den Führerstand, nachdem er stets eine frohe, lebhafte Gemeinde propagierte, "in der das Wohl der Gläubigen und vor allem das der Kinder an erster Stelle rangiert", so Pfarrerin Fischer. Sein Know-how im Verwaltungsbereich habe dem früheren Bürgermeister viele Maßnahmen erleichtert, wovon auch das gute Image der Kindergärten maßgeblich profitierte.

Als Klaus-Dieter Heller die Auszeichnung ans Sakko gesteckt wurde, signalisierte er "zu viel der Ehre" empfangen zu haben: "Ich habe doch lediglich meine Pflicht als gläubiger Christ erfüllt", betonte er und dankte der Kirchengemeinde sowie seiner Frau Ute. Auch in Zukunft sei er auf Anruf zur Stelle, wenn Not am Mann sein sollte.

Beim anschließenden Empfang im Pfarrhaus wurde Hellers Nachfolgerin Vera Herzog (Tauberbischofsheim) vorgestellt, ehe sich Grußworte von Beigeordnetem Thorsten Weber und Jens Schwingel in Vertretung für Dekan Rüdiger Krauth anschlossen. Auch Landrat Dr. Achim Brötel bedankte sich bei Klaus-Dieter Heller für den vorbildlichen Einsatz.