Buchen. (rüb) Nur ein Dummer-Jungen-Streich oder ein ernster politischer Hintergrund? Dies fragen sich Passanten, aber inzwischen auch die Polizei, nachdem Unbekannte am Osterwochenende den Schriftzug "Jihad" auf die Fassade der Sport- und Spielhalle in Buchen geschmiert haben.

Der arabische Ausdruck für "Kampf" wird in der islamischen Welt häufig in der Verwendung "Heiliger Krieg" benutzt. Vor diesem Hintergrund wäre es in der Tat besser, der "Jihad"-Schriftzug wäre nur das Produkt gedankenloser Schmierer.

Ebenfalls beschmiert wurden die gegenüberliegende Fassade und ein Silo. Foto: Stadt Buchen

Ebenfalls an der Halle wurden weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti an der gegenüberliegenden Fassade und an einem Silo festgestellt. Tatzeit dürfte das Osterwochenende gewesen sein. Die Stadt Buchen als Eigentümerin der Gebäude hat Strafantrag gegen unbekannt gestellt. Zeugen wenden sich an die Polizei, Tel. 06281/9040.