Der ehemalige Kindergarten (Sandsteinhaus) in der "Walldürner Straße 2" soll seiner ursprünglichen Nutzung wieder zugeführt werden. In Kooperation mit dem Landratsamt soll hier Kindertagespflege in geeigneten Räumen geleistet werden. In den beiden Stockwerken ist je eine Krippengruppe von neun Kindern im Alter bis drei Jahren mit den dazugehörigen Nebenräumen wie: Ruheraum, Kinder WC, Wickelraum, Küche, Garderobe etc. geplant. Das veraltete Eternitdach soll abgedeckt, neu isoliert und mit Tonziegeln neu eingedeckt werden. Die Holzfenster werden durch Kunststofffenster ersetzt und sämtliche Böden und Wände neu hergerichtet. Die Außenanlage muss kleinkindgerecht ausgestattet und die Zugänge zum Gebäude ebenerdig hergerichtet werden. Der Gemeinderat vergab die Dachsanierung für rund 44 000 Euro an die Firma Holzwurm. Wd/Foto: F. Weidenfeld