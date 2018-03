Buchen. (adb) Auf eine Reise durch die Welt der anspruchsvollen Witze nahm am Mittwochabend der aus Funk und Fernsehen bekannte Komiker Olaf Schubert -mit seinem total unmodischen Outfit, seinem Pullunder - das Publikum in der ausverkauften Buchener Stadthalle mit: Mit seinem neuen Bühnenprogramm "So...!" sächselte sich "das Wunder im Pullunder" in die Herzen der Zuhörer.

Nachdem "der Begleiter ins vierte Jahrtausend" ganz lässig mit "... so, da bin ich also!" die Besucher begrüßte, nutzte er die Gunst der Stunde für eine spontane Anspielung auf den Ortsnamen: "Buchen - ich gebe zu, ich musste es suchen!", rief er und hatte sofort einen Stein im Brett.

Einleitend machte sich der Dresdner auf den Weg zu einem "humorvollen Speisesaal", da er seinen ersten Programmteil auf die Schatztruhe der kulinarischen Köstlichkeiten ausgerichtet hatte. "Jeder neue Tag stellt einen vor neue Herausforderungen - die beim Essen beginnen", betonte er. Doch sieht Olaf das ganz anders, da sein Frühstück täglich aus "biodynamischer Vollwertkost", im Klartext einem Müsli auf Haselnuss-Basis, besteht.

Auf eine nicht ganz ernst gemeinte, aber freilich höchst stimmungsvolle Weise klärte der Komiker sein Publikum dann über "Gemüse und Obste aus aller Welt" auf. Als da wären zum Beispiel "Mangos aus der Mangolei" oder "Litschis von da, wo die halt wachsen" - doch seien Olafs Kochkünste leider so limitiert, dass er "keine Festmahle, sondern Mahnma(h)le" kredenze.

Vom Essen wagte Olaf schließlich den gekonnten Sprung in das "Gehäckel des Alltags": "Immer dieselben Lummiche, zum Beispiel die Griechen" sorgten dafür, dass der Globus aus der Bahn fliege. Seine persönliche "Konfliktagenda" hielt zu Beginn linksgerichteten Regierungen den Spiegel vor; hier kam der Sachse zu dem Schluss, dass linke Politik zumindest in Thüringen kein Problem seien - dieses bestünde schließlich "zu 80 Prozent aus Wald, und der Rest ist Holz". Von Thüringen nach Sachsen entführte Olaf sein Publikum insofern, dass er sich auf das "Elbflorenz" Dresden berief: "Keine Stadt ist so islamisiert wie Dresden", betonte er, denn hier gebe es an jeder Ecke eine Dönerbude. Beseelt lief er zur Höchstform auf und servierte leicht anpolitisierte, dennoch herzlich-humorvolle Wortkunst: Mit dem Verweis, dass Pegida lediglich "die Islamisierung der Ernährung in Deutschland" anprangere, sorgte er für eine anhaltende Welle des Lachens.

Auch der Damenwelt wurde ein beträchtlicher Teil der Darbietung gewidmet, den Olaf damit begann, eine Lanze für Frauen in Führungspositionen zu brechen - in den Unternehmen fehle einfach das gewisse Etwas in Form einer "Omahaftigkeit".

Jedenfalls plädierte der Sachse gemäß seinem Lebensmotto "Ehrlichkeit in allen Bereichen" mit treuherziger Miene dafür, Frauen doch bitte genauso viel Geld in die Lohntüte zu packen wie den Herren der Schöpfung.

Eine Ausnahme sei hingegen "eine der besten Bundeskanzlerinnen, die wir je hatten": Ausführungen zu Angela Merkel durften ebenso wenig fehlen wie ein Seitenblick in die Seelen "der Frauen im Osten", die laut Olaf schon immer selbstbewusster gewesen seien.