Von Rüdiger Busch

Buchen. "Wir Fröschelein, wir Fröschelein, wir sind ein lust'ger Chor." Wenn dieses Lied über den Flur im Untergeschoss des Buchener Kreiskrankenhauses schallt, dann wissen die Insider: Es ist wieder Schwimmzeit für Babys und Kleinkinder. Seit mittlerweile zwölf Jahren bieten Kinderkrankenschwester Simone Herrmann und Hebamme Silvia Stephan diese Eltern-Kind-Kurse an, die sich einer ungebrochen großen Nachfrage erfreuen.

Als Silvia Stephan im Jahr 2001 mit der Idee an ihre Kollegen Simone Herrmann herantrat, war nicht abzusehen, was sich daraus entwickeln würde. Die beiden bildeten sich an der Sporthochschule Köln zu Babyschwimmkursleiterinnen fort und starteten mit einem Kurs. .Die Resonanz darauf war jedoch so groß, dass schnell weitere Kurse, auch für die folgenden Altersklassen, folgten. "Inzwischen haben wir eine kleine Schwimmschule", sagt Simone Herrmann lächelnd. Die Altersspanne reicht von vier Monaten bis fünf Jahren.

Rund 60 Kinder und ihre Eltern erfüllen das Bewegungsbad der Klinik samstags und sonntags mit Leben. Fünfmal im Jahr starten inzwischen neue Kursreihen, und ein Blick auf die Wohnorte der Teilnehmer zeigt die große Anziehungskraft des Angebots: Von Miltenberg bis Mosbach kommen die Eltern mit ihren Kindern angefahren.

Im 32 Grad warmem Wasser machen Babys und Kleinkinder ihre ersten Erfahrungen mit dem neuen Element, sie genießen das Gefühl der Schwerelosigkeit, das sie womöglich an die Zeit im Mutterleib erinnert. Und sie freuen sich an dem engen, intensiven Körperkontakt zu Mami und Papi. "Da wir die Kurse am Wochenende anbieten, können häufig auch die Väter mitkommen", verweist Silvia Stephan auf einen weiteren Vorteil. Nicht nur in den Kindergesichtern ist ein Gefühl der Zufriedenheit abzulesen, auch die Eltern wirken bei allem Stress, den ein Schwimmbadbesuch mit Kleinkind nun einmal so mit sich bringt, glücklich und zufrieden.

"Ich finde es sehr wichtig, dass die Kinder schon früh ihre Scheu vor dem Wasser verlieren", sagt Sonja Mackert. Die zweifache Mutter aus Hettingen hat mit ihren Kindern Aaron (31/2 Jahre) und Nina (2) bereits zehn Kurse besucht. Mit durchschlagendem Erfolg: "Mittlerweile sind die Kleinen kaum zu bremsen, wenn sie Wasser sehen."

Dies kann auch Petra Werner aus Beuchen über ihre drei Kinder Mareike (8), Kilian (6) und Rosalie (2) sagen. Dabei hatte Mareike noch als Zweijährige panische Angst vor Wasser: "Sie wollte partout nicht in die Badewanne." Petra Werner folgte dem Rat ihrer Hebamme und ging nach Buchen ins Babyschwimmen. "Die ersten vier Mal hat sie nur vom Beckenrand aus zugeschaut, beim fünften Mal wollte sie von sich aus ins Wasser." Seitdem ist "wasserscheu" für Mareike ein Fremdwort.

Nach diesen positiven Erfahrungen verwundert es nicht, dass Petra Werner auch bei ihren beiden anderen Kindern die Fahrten aus der bayerischen Nachbarschaft nach Buchen nicht scheute. Rund 20 Kurse hat sie bislang bereits besucht. Wie viele andere Teilnehmer schätzt auch sie netten Gespräche mit anderen Eltern im Anschluss an die Schwimmstunde. Bei Kaffee (für die Großen) und Keksen (für Kleine und Große) werden Tipps ausgetauscht, Sorgen geteilt und Erfahrungen weitergegeben. Auch die Kursleiterinnen haben immer ein offenes Ohr für die Fragen der Eltern - als Hebamme und Kinderkrankenschwester sind sie natürlich auch außerhalb ihrer Arbeitszeiten gefragte Ansprechpartnerinnen.

In den Schwimmstunden stehen der Spaß im Wasser, Spiele, Bewegungs- und Koordinationsübungen im Vordergrund. Die Eltern lernen wichtige Griffe und Haltetechniken und können ihren Kindern so ein Gefühl für die Sicherheit im Wasser vermitteln. Durch das gemeinsame Erleben und den intensiven Körperkontakt wird die innige Beziehung zwischen Baby und Eltern gefördert. Das Wasser ermöglicht dem Baby zudem eine Bewegungsfreiheit, die ihm an Land verwehrt bleibt. Babyschwimmen hat somit für die Entwicklung aller Bewegungen eine herausragende Bedeutung.

In den Folgekursen für Kleinkinder geht das gemeinsame Planschen mit den Eltern dann Schritt für Schritt in erste Vorbereitungsübungen für den Schwimmunterricht über. Es überrascht nicht, dass Kinder, die am Babyschwimmen teilgenommen haben, dann später in der Regel schneller schwimmen lernen.

Manche Familien begleitet Silvia Stephan von der Geburtsvorbereitung, über Geburt und Nachsorge bis zum Baby- und Kleinkindschwimmen. "Da entwickelt sich ein enger Bezug zu den Menschen", berichtet die Hebamme. Die positiven Rückmeldungen und die vielen gewinnbringenden Kontakte auf der menschlichen Ebene sind es, die dafür sorgen, dass Silvia Stephan und Kollegin Simone Herrmann auch nach zwölf Jahren nichts von der Begeisterung für ihre Schwimmkurse verloren haben. Und so wird das Lied von den lustigen Fröschelein sicher noch lange über den Flur schallen ...

Fi Info: Anmeldungen und weitere Informationen über die Kurse gibt es bei Kursleiterin Simone Herrmann, Tel. (09371) 949289, E-Mail simone0970@web.de.