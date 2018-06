Seit gestern arbeitet Dr. Pierre Mahlik (Mitte, mit seiner Ehefrau Rebecca und Sohn Noah) in der Praxis von Dr. Alois Lobinger. Kinderarzt Lobinger und seine Frau Rosa (r.) gehen zum Jahresende in Ruhestand, und anschließend übernimmt Dr. Mahlik die Praxis. Foto: R. Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen. Diese Nachricht wird bestimmt viele Familien in der Region erfreuen: Die Nachfolge von Kinderarzt Dr. Alois Lobinger ist geklärt. Zum 1. Januar wird Dr. Pierre Mahlik die Praxis übernehmen. Der 67-jährige Lobinger, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand gehen wird, hatte schon seit drei Jahren nach einem Nachfolger gesucht. Dass er ihn in Dr. Mahlik nun gefunden hat, ist in Zeiten des drohenden Fachärztemangels im ländlichen Raum eine wichtige Botschaft. Somit verfügt Buchen mit Dr. Andrea Horn und Dr. Johannes Limberg auch künftig über drei Kinderärzte.

Seit 1. September arbeitet Dr. Pierre Mahlik als Assistent in der Praxis Lobinger mit. Am gestrigen Montag war der erste Arbeitstag des 40-jährigen Facharztes für Kinder- und Jugendmedizin. Dr. Mahlik war zuletzt seit 2011 leitender Oberarzt in in einer Kinder-Rehaklinik auf Usedom mit den Schwerpunkten Asthma, Neurodermitis und Adipositas. Zuvor hatte er sich im Seehospiz auf Norderney zum Allergologen weiterbilden lassen.

Dr. Pierre Mahlik stammt aus Friedberg (Hessen). Er studierte in Gießen Medizin und absolvierte seine Facharztweiterbildung in Bad Hersfeld. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Rebecca, einer medizinischen Fachangestellten, hat er einen Sohn, den viereinhalbjährigen Noah. Seine Hobbys sind Sport, Kochen, Lesen und Reisen. Seit gut einer einer Woche lebt die Familie in Buchen, wo sie sich schon wohlfühlt.

Der Kinderarzt war schon seit längerem auf der Suche nach einer eigenen Praxis. Verschiedene Möglichkeiten wurden verworfen oder zerschlugen sich. "Dann kam der Treffer", sagt Dr. Mahlik. Im Gespräch mit dem Ehepaar Lobinger hätten er und seine Frau sofort gemerkt, dass "die Chemie stimmt". Und zwar weit über das Berufliche hinaus. Das Angebot der Lobingers, auch nach der Praxisübergabe mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, hat dem junge Ehepaar die Entscheidung für Buchen zusätzlich erleichtert.

"Ich habe damals auch im September in Buchen angefangen", erinnert sich Dr. Lobinger, "das ist ein gutes Omen." Vor 33 Jahren war das, 1982. Zunächst praktizierte er gemeinsam mit Dr. Limberg und seit 1995 alleine. Auch im Ruhestand werden er und seine Frau Rosa in Hainstadt wohnen bleiben: "Wir fühlen uns hier sehr wohl."

Die Region, die Menschen und die Patienten sind den Lobingers ans Herz gewachsen. Umso wichtiger war ihnen eine gute Nachfolgeregelung: "Wir haben lange auf den Richtigen gewartet. Jetzt ist der Richtige endlich gekommen", ist sich der beliebte Mediziner sicher. "Wir haben einen Menschen gefunden, von dem wir wissen, dass es funktionieren wird."

"Es" ist immerhin eine florierende Kinderarztpraxis mit rund 2500 Patienten im Quartal. Viel Arbeit wartet also auf Dr. Mahlik, der seine Frau Rebecca nicht nur privat, sondern auch beruflich an seiner Seite weiß. Wie bislang Rosa Lobinger wird auch Rebecca Mahlik in der Praxis mitarbeiten. In den nächsten vier Monaten steht für das Ehepaar Mahlik zunächst das Einarbeiten in das neue Arbeitsumfeld an.

"Ich freue mich auf meine Patienten", sagt der Kinderarzt, auch wenn er weiß, dass eine große Herausforderung auf ihn wartet. "Und die Fußstapfen von Dr. Lobinger sind groß. Das habe ich schnell gemerkt, denn er hat bei den Patienten und den Eltern ein Stein im Brett."

Auch wenn die Fußstapfen groß sein mögen, so liegen die beiden Mediziner doch auf einer Wellenlänge, wie im Gespräch schnell deutlich wird. "Man bekommt von den Kindern sehr viel zurück", sind sich beide sofort einig. "Als Kinderarzt genießt man eine hohe Verantwortung, da man durch Prävention und Vorbeugung die Weichen stellen kann für die spätere Gesundheit eines Menschen", antwortet Dr. Mahlik auf die Frage, weshalb er diese Fachrichtung gewählt hat.

Den Kindern auf Augenhöhe begegnen und dabei selbst immer auch ein wenig Kind bleiben: Mit dieser Philosophie hat sich Dr. Alois Lobinger über Jahre das Vertrauen seiner Patienten erworben. Und in diesem Sinne möchte Dr. Pierre Mahlik die Praxis weiterführen. Auch diese Nachricht wird bei den Familien sicher gut ankommen.