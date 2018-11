Mit einem Schrecken kam eine 23-Jährige davon, die am Mittwochvormittag in Buchen rückwärts mit ihrem Pkw ein Haus rammte. Die Frau wollte aus einem Parkplatz im Asternweg ausfahren und gab dabei, vermutlich aufgrund fehlender Fahrpraxis, zu viel Gas. Der Skoda fuhr rückwärts über die Straße, durch einen Vorgarten, über eine Terrasse und am Ende mit dem Heck gegen den Erker eines nagelneuen Wohnhauses, in dem sich die Eigentümer zum Zeitpunkt des Unfalls aufhielten. Nach der Inaugenscheinnahme des Hauses durch einen Statiker entschied dieser, dass das Auto erst nach entsprechenden Maßnahmen aus dem Haus gezogen werden darf. Die Statik des Gebäudes ist in Gefahr. Die Bewohner können allerdings eingeschränkt noch darin wohnen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht absehbar. Die 23-Jährige blieb unverletzt. pol/Foto: T. Radan