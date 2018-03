Buchen. (kn) Bereits zum 20. Mal öffnete am Samstagvormittag die Lehrstellenbörse in der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte in Buchen (ÜAB) ihre Pforten, feierte damit nicht nur ein kleines Jubiläum, sondern setzte damit zugleich auch seine Erfolgsgeschichte fort. Insgesamt 44 Betriebe beteiligten sich in diesem Jahr wieder an der Veranstaltung, die den Jugendlichen einen Einblick in das Berufsleben gibt und über die verschiedensten Ausbildungsberufe informiert.

Dieses Angebot nahmen schließlich auch wieder Hunderte von Lehrstellensuchenden an, die bereits am frühen Samstagvormittag die Stände der Firmen umlagerten um Antworten auf ihre Fragen "welcher Beruf passt zu mir?" zu bekommen.

Für die Unternehmen der Region ist dies zugleich eine passende Plattform ihren Betrieb vorzustellen und das Interesse der Jugendlichen an einem Ausbildungsplatz zu wecken. Auf Grund der rückläufigen Geburtszahlen sind die Jugendlichen heute mehr denn je in einer komfortablen Ausgangslage für ihre Berufswahl, während die Anbieter teilweise händeringend sich rechtzeitig um einen qualifizierten Nachwuchs kümmern.

In lockerer Atmosphäre wurden dabei erste Kontakte zu den beteiligten Firmen geknüpft, Demonstrationen, Vorführungen und das gemeinsame Gespräch vervollständigen die Informationen zu den rund 60 verschiedenen Berufsbildern, die dabei vorgestellt werden.

Den Stellenwert der Lehrstellenbörse unterstrich das Beisein zahlreicher Ehrengäste, die sich in ihren Grußworten durchweg positiv über die gute Resonanz und den Ausbildungsstandard in der ÜAB äußerten.

In seiner Begrüßung erinnerte Jürgen Weiß, Geschäftsführer der ÜAB, an die Gründung der ÜAB vor 40 Jahren in Buchen und wies zugleich auf das diesjährige Jubiläum. "Beide Zahlen stehen für Kontinuität und Erfolg", so der Geschäftsführer in seinem Rückblick auf den Start des ersten Ausbildungsjahres im August 1975 und seiner rasanten Entwicklung zu einem wahren Kompetenzzentrum Beruflicher Bildung im Neckar-Odenwald-Kreis.

Gleichermaßen habe sich die Lehrstellenbörse mit ihrem kompakten Informationsangebot und einer familiären und zugleich sehr persönlichen Atmosphäre zwischen Ausstellern und Besuchern, zu einer Veranstaltung mit "Alleinstellungsmerkmal" entwickelt, so Geschäftsführer Jürgen Weiß. Hinsichtlich den Ausbildungsstellen seien noch nicht alle Plätze mit Verträgen belegt, wobei die Situation in den einzelnen Unternehmen sehr unterschiedlich ist, so der Geschäftsführer in seiner Begrüßung, verbunden mit seinem Dank an die beteiligten Firmen und den vielen Auszubildenden und Mitarbeiten der ÜAB für die Vorbereitungen zur Lehrstellenbörse.

IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Nitschke unterstrich in seinem Grußwort den großen Stellenwert der Lehrstellenbörse mit ihrem familiären Miteinander und dem großen Engagement aller Beteiligten. Die aktuelle Lage zu den Ausbildungsplätzen sei stabil und entspreche in etwa dem gleichen Stand des Vorjahres mit einem deutlichen Drang zu den technischen Berufen, so der Hauptgeschäftsführer. Dabei nahm er die Gelegenheit zum Anlass, die hervorragende Arbeit in der ÜAB Buchen zu unterstreichen, die mit ihrer jährlichen Lehrstellenbörse zugleich ein Ausbildungsbotschafter mit einer hohen Glaubwürdigkeit darstelle.

Angetan von der Lehrstellenbörse war auch die Bundestagsabgeordnete Dr. Dorothee Schlegel, die als Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union die internationalen Verbindungen beleuchtete und in ihrem Grußwort der ÜAB zu ihrer erfolgreichen Arbeit gratulierte.

Der Gratulation schloss sich auch Bürgermeister Roland Burger an, der die Stabilität der vorhandenen Ausbildungsplätze als eine "Insel der Seligen" titulierte und die geringe Arbeitslosenzahl von 3,8 Prozent im Neckar-Odenwald-Kreis hervorhob. Die Überbetriebliche Ausbildungsstätte mit ihrer gewachsenen Struktur biete in Zusammenhang mit den Firmen immer wieder attraktive Arbeitsplätze für die Jugendlichen an, so der Bürgermeister verbunden mit seinem Wunsch auf eine erfolgreiche Fortsetzung in den nächsten Jahren.

Unter Führung von Geschäftsführer Jürgen Weiß konnten sich die Ehrengäste beim anschließenden Rundgang ein Bild von vielfachen Angeboten machen und sich von der Leistungsfähigkeit der hiesigen Firmen überzeugen.

Bis zum Nachmittag waren die Stände der Unternehmen dicht umlagert und damit war auch die 20. Jubiläumsauflage der Lehrstellenbörse wiederum ein voller Erfolg. So mancher Lehrstellensuchende ist seit Samstag seinem Berufswunsch wieder ein Stück näher gekommen und kann womöglich schon bald einen Ausbildungsvertrag mit den beteiligten Unternehmen abschließen.