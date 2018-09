Dr. Heinz-Peter Kieser (2.v.l.) ist ehrenamtlicher Lernbegleiter an der Karl-Trunzer-Schule in Buchen. Insgesamt gibt es im Landkreis 15 Ehrenamtliche, die Schüler unterstützen. Foto: Rechner

Von Alexander Rechner

Buchen. "Ich bin froh, dass ich mich mit unserem Lernbegleiter auf unsere Arbeiten vorbereiten kann. Er gibt mir durch seine Hilfe viel Sicherheit." Der 15-jährige Aleksandr an der Karl-Trunzer-Schule in Buchen ist überzeugt davon, dass er von der individuellen Lernbetreuung nur profitiert. Darin ist er sich mit seinem Klassenkameraden Jan-Lukas (15 Jahre) einig, der seinen Kameraden jederzeit empfehlen würde, auch von dem für die Schüler kostenlosen Angebot Gebrauch zu machen. "Wir können unseren Unterrichtsstoff mit unserem Lernbegleiter nochmals genau durchgehen. Das hilft uns sehr", sagt Jan-Lukas der Rhein-Neckar-Zeitung. Die beiden Neuntklässler werden von Dr. Heinz-Peter Kieser aus Hornbach betreut.

"Mir macht die Arbeit mit den Schülern unglaublich viel Spaß", erläutert Heinz-Peter Kieser gegenüber der RNZ. Er unterstützt beim Lernen und Wiederholen von Unterrichtsstoff sowie bei der Vorbereitung auf Prüfungen. "Es geht aber über die reine Lernstoffvermittlung hinaus. Ich möchte auch Strukturen schaffen, damit die Schüler dann eigenständig lernen können", verdeutlicht Kieser. Er ist schon im zweiten Jahr als Lernbegleiter ehrenamtlich tätig und hilft die schulischen Leistungen der Jugendlichen zu verbessern. Mit großer Freude erklärt er ihnen im Fach Mathe unter anderem den Satz des Pythagoras. Daneben profitieren die Schüler auch von seinem Wissen und seiner Lebenserfahrung. Kieser steht mit Rat und Tat den Jugendlichen zur Seite. "Die genauen Inhalte der Lernbegleitung richten sich am individuellen Bedarf der Schüler", hebt Kieser hervor, der keinen pädagogischen beruflichen Hintergrund hat.

Eine spezielle Ausbildung und pädagogische Vorkenntnisse benötigen die ehrenamtlichen Lernbegleiter nicht. "Es müssen keine Lehrer sein", erklärt Martin Eck ausdrücklich, der die individuelle Lernbegleitung im Neckar-Odenwald-Kreis koordiniert. Bei der Lernbegleitung handelt es sich um ein Kooperationsprojekt des Landkreises und des Staatlichen Schulamtes Mannheim, das zum Ziel hat, Schüler durch ehrenamtliche Lernunterstützung zu fördern. Dabei können Jugendliche der achten und neunten Klassen in den Haupt- und Werkrealschulen sowie in den Förderschulen an diesem Förderangebot teilnehmen. Unterstützt werden die Schüler in der Regel in den Kernfächern Mathe oder Deutsch, bei der Entwicklung eines Wochen-Lernplans sowie dem Einüben von Lernmethoden.

"Derzeit sind 15 Ehrenamtliche als Lernbegleiter im Landkreis tätig", erläutert Martin Eck. In Buchen, Hardheim, Mudau und Aglasterhausen sind es jeweils zwei, in Mosbach drei und Bofsheim, Walldürn, Dallau sowie Schefflenz jeweils ein Ehrenamtlicher. "Aber es dürfen ruhig gerne noch mehr werden", unterstreicht Eck.

"Die Lernbegleiter sind eine Bereicherung", betont Walter Scheuermann, Rektor an der Karl-Trunzer-Schule in Buchen. Das ehrenamtliche Engagement präge den Schulalltag an der Karl-Trunzer-Schule, die eine Ganztagesschule ist. "Dieses Projekt ist die Reinform des individuellen Lernens", führt der Rektor im Gespräch mit der RNZ aus. Er ist Dr. Kieser dankbar, dass er mit seinem Engagement den Schülern hilft. "Dies kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden", betont Scheuermann. Er leiste einen wichtigen und ergänzenden Beitrag zum Wohle der Schüler. Dem Lernbegleiter stehen zur fachlichen Vorbereitung alle nötigen Schulbücher zur Verfügung. Zudem sei er im regelmäßigen Austausch mit den Lehrern, führen Kieser und Scheuermann aus.

"Es ist wunderschön, mit Jugendlichen zu arbeiten", erläutert Heinz-Peter Kieser. Und die Schüler sind ihrem Lernbegleiter äußerst dankbar. "Herr Kieser erklärt uns den Lernstoff immer verständlich und nachvollziehbar. Das ist einfach toll!" Aber nun ist wieder Lernen mit ihrem Lernbegleiter angesagt, die nächsten Arbeiten stehen an. Heute steht der Satz des Pythagoras auf dem Plan. Und die Schüler freuen sich auf die wöchentliche Stunde mit Heinz-Peter Kieser.

Info: Interessenten können sich entweder direkt bei den Schulleitungen der Haupt-, Werkreal- oder Förderschulen oder bei Martin Eck, Tel. 06282/95801, melden.