Hainstadt. (adb) In festlichem Rahmen wurde am Dienstag - dem Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung - die neu gestaltete Hainstadter Gedenkstätte in Erinnerung an die Heimatvertriebenen, ihr Schicksal und ihre Familien eingeweiht. Der Kirchenchor St. Anna unter Leitung von Dirigent Magnus Balles leitete den Abend mit dem "Ännchen von Tharau" ein, das auf die ostpreußische Ode an die Pfarrerstochter Anke von Gut Tharau zurückgeht. Ortsvorsteher Bernd Rathmann freute sich über das rege Interesse der Bevölkerung und sprach von einer "Stätte der Trauer und Erinnerung, die einen Aufruf zur Humanität darstellt".

Für die Kreisgruppe der Westpreußen, Ostpreußen und Pommern übernahm Vorsitzende Rosemarie S. Winkler das Grußwort. "Durch Vertreibung und Flucht endet alles, was bisher behufs Heimat, Kultur und Identität normal erschienen war", erklärte sie. Zwölf Millionen Flüchtlinge wurden nach 1946 aufgenommen - acht davon in der westlichen Besatzungszone, vier Millionen in der damaligen Sowjetzone.

Nach dem Lied "Wenn in stiller Stunde..." ging Ortsvorsteher Rathmann vertiefend auf das verwirklichte Projekt ein. "Die Integration der Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich vollzogen", bemerkte er und stellte gleichsam die Frage, ob wirklich "Deutsche zu Deutschen" kamen: So wurden nicht nur Menschen aus den ehemals deutschen Ostgebieten im heutigen Bundesgebiet heimisch - auch Donauschwaben aus dem damaligen Jugoslawien oder Deutschbalten fanden eine neue Heimat.

Insgesamt waren es 861.000 "Neubürger" allein in Baden-Württemberg, die zumeist ländlichen Gegenden zugewiesen wurden. Nicht alle profitierten jedoch vom Wirtschaftswunder: "Sie hatten die alte Heimat verloren und keine Neue gefunden", betonte Rathmann in seiner nachdenklichen Ansprache. Oft rechneten Vertriebene zudem mit der durch Medien immer wieder in Aussicht gestellten Rückkehr in den Geburtsort, die aber spätestens durch den Eisernen Vorhang zur Illusion verkam.

In Hainstadt wurden 1946 bereits 482 Flüchtlinge registriert. "Das Zusammenleben verlief durch die räumliche Enge freilich nicht immer ohne Probleme, doch schrieben 110 Trauungen zwischen Einheimischen und Vertriebenen Integrationsgeschichte", stellte Bernd Rathmann, dessen Wurzeln selbst in Danzig und Sopot liegen, klar.

Auch aufgrund der Herkunft seiner Familie sei es ihm "ein Herzensanliegen" gewesen, das Grabmal zu sanieren. Er dankte vor allem dem von Ewald Gramlich geleiteten Heimatverein Hainstadt e.V., Steinmetz Ralf Drolshagen und den Bauhofmitarbeitern sowie der Kreisgruppe der Westpreußen, Ostpreußen und Pommern, denen künftig die Pflege obliegt.

Mit teils sehr persönlichen Anekdoten gespickte Gedanken zur alten Heimat kamen von Christa Nuß (Ostpreußen), Maria Mayer (Oberschlesien), Annemarie Gärtner (Pommern), Irmgard Hauck (Westpreußen) und Georg A. Winkler (Nordmähren).

Aus der Sicht Einheimischer sprach die mit einem gebürtigen Ostpreußen verheiratete Gabriele Stobe (Walldürn/Buchen) über die Situation im Deutschland der direkten Nachkriegszeit: "Die vielen Hochzeiten zwischen Alteingesessenen und Vertriebenen sind ein Zeichen dafür, wie aus Fremden Freunde wurden, die sich lieben lernten", blickte sie zurück. Pfarrerin Irmtraud Fischer sprach im Namen beider Buchener Kirchen von einem Mahnmal, das seinen Beitrag dazu leisten möge, Flucht und Vertreibung begünstigende Zustände nie wieder erleben zu müssen. Nach einem Gebet erhoffte Rosemarie Winkler "ein gutes Miteinander auch in Zukunft", ehe ein besonderes "Miteinander" in Form des im Chor angestimmten Volkslied "Kein schöner Land" die Gedenkstunde beschloss.