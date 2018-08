Buchen. (adb) Vor einer Strukturveränderung und einigen Einschnitten befindet sich gegenwärtig die katholische Kirche - auch in ländlichen Regionen wie etwa dem Neckar-Odenwald-Kreis, wo es ab 2015 statt bisher 27 nur noch 20 Seelsorgeeinheiten geben wird.

Neu wird auch sein, dass für die gesamte Seelsorgeeinheit nur noch ein Pfarrgemeinderat gewählt wird. Die einzelnen Gemeinden können sich jedoch dazu entscheiden, sogenannte "Gemeindeteams" einzurichten. Die Idee ist, dass die Teammitglieder der Gemeinde vor Ort "ihr Gesicht geben" und Verantwortung übernehmen für das, was eine Gemeinde ausmacht: den Dienst am Nächsten, die Feier von Gottesdiensten und das Weitertragen des Glaubens.

Diese Sachverhalte provozieren einige Fragen. Klärung zu verschaffen und Antworten zu vermitteln, versuchte am Samstag der seitens der katholischen Regionalstelle ausgerichtete "Regionaltag zur Zukunft der Gemeinden", der in der Aula der Abt-Bessel-Realschule in Buchen stattfand und mit 150 Teilnehmenden sehr gut besucht wurde.

Nach einem lockeren Auftakt sah das erste Referat von Dr. Hadwig Müller (Freiburg) eine Expertise zum Thema "Örtliche Gemeinden in Poitiers" vor. Die dort in der Praxis erprobten Ansätze sehen etwa vor, dass örtliche Gemeinden im Bistum Poitiers überall dort errichtet werden, "wo Christen Verantwortung für das Leben in der Kirchengemeinde übernehmen", um die Botschaft des Herrn zu vermitteln.

Derartige Leitgruppen, die dem Motiv der "Gemeindeteams" sehr nahekommen, bestünden aus fünf Personen, welche von einem Bischof oder Bischofsvikar ernannt werden und seien für drei bis sechs Jahre im Amt.

Vier Prioritäten hätten Vorrang: An oberster Stelle stünden die Menschen vor den auszuübenden Tätigkeiten; ebenso käme es auf ein vertrauensvolles, von Ehrlichkeit geprägtem Miteinander im Team an. Maßgebend sei nicht die Größe oder Organisation einer Pfarrei, sondern die Freude am Teilen des Evangeliums, wie die Referentin ausführte.

Zur Vorbereitung und Besprechung seien regelmäßige Treffen einzuplanen, die nicht termingebunden, aber dennoch in einem festen Turnus durchzuführen seien. Der Stil des Daseins sei wichtiger als die Menge der Aktivitäten. Vorteilhaft für die Ausübung einer Position in einem Gemeindeteam, jedoch kein Muss, sei ein zweijähriger, auf theologisch-pastorale Gesichtspunkte ausgerichteter Grundkurs des Glaubens, so Dr. Hadwig Müller.

Den zweiten Vortrag präsentierte Dr. Elke Langhammer, Regionalreferentin der Region Hochrhein. Sie ging auf die Frage: "Poitiers importieren? Differenz wagen?" ein und gestaltete ihren Auftakt mit einer Charakterisierung, was die Situation in der Erzdiözese Freiburg von der Lage in Poitiers unterscheide, gegebenenfalls als verbindend zu betrachten sei und was als Inspirationsquelle dienliche Akzente setzen könne.

"Pastoral" würde in der Diözese Freiburg verkürzt oft mit "Umsetzung von Vorgaben" gleichgesetzt. Inspirieren könne die Akzentsetzung in Poitier, "Pastoral" vorrangig als "Begegnung von Menschen mit dem Evangelium" zu verstehen. Es gelte, "Gemeinde neu zu lernen". Beim Ruf nach Ehrenamtlichen sei die Motivation und Haltung dabei das entscheidende: Menschen dürfen nicht für den Erhalt von Strukturen "gebraucht" werden. "Es ist Gebot der Stunde, der Lebens- und Glaubensexpertenschaft von vielen Raum zu geben, weil der Kirche sonst dieses Wissen fehlt" führte die Referentin aus.

Immer wieder waren die Teilnehmenden der ganztägigen Veranstaltung einbezogen: Aussagen an Schreibwänden spiegelten viel Zuversicht und Zustimmung, aber auch manche Sorge.

Die kamen dann auch am Nachmittag in Gruppengesprächen und bei einer abschließenden Podiumsdiskussion zur Sprache. Domkapitular Dr. Peter Kohl, der zum Regionaltag aus Freiburg angereist war, ermutigte dazu, die Gestaltungsfreiräume die die neuen Richtlinien vorsehen zu nutzen. Eine kleine Liturgie schloss den Regionaltag ab.