Die Ehrenamtlichen haben viel zu tun: Der Tafelladen ist umgezogen und befindet sich nun in der Buchener Innenstadt. Foto: Tanja Radan

Buchen. (tra) Im Gewölbekeller des ehemaligen Bahnwärterhauses ist viel los: Ehrenamtliche räumen frisches Obst in die Regale des Tafelladens der Caritas ein, sie schleppen Kisten und bestücken das Kühlregal mit Milch und Käse. Monatelang hatte die Stadt Buchen das Gebäude für viel Geld umgebaut und an den Caritasverband vermietet, der hier nun auch sein Domizil bezog und vielfältige Dienste anbietet.

Alles ist noch im Werden, und die Mitarbeiter und die Ehrenamtlichen sind damit beschäftigt, dem Laden den letzten Schliff zu geben.

Aber die ersten Kunden waren bereits da: Der Tafelladen ist seit Freitag geöffnet. "Der Laden wird bereits rege angenommen. Der Zulauf ist gut", berichtet Peter Zimmermann, Bezirksstellenleiter des Caritasverbands Neckar-Odenwald-Kreis in Buchen.

Für die Bedürftigen, die im Caritas-Laden einkaufen, werden nun die Wege kürzer: Wenn sie das Beratungsangebot in Caritas in Anspruch nehmen möchten, müssen sie nur ins nächste Stockwerk gehen.

Der Caritas-Laden und die Bezirksstelle der Caritas befinden sich nun unter einem Dach im alten Bahnwärterhaus "Am Haag". Der Zugang zum Caritas-Laden ist über die Walldürner Straße möglich.

Im umgebauten Bahnwärterhaus befinden sich nun Erziehungsberatung, Schwangerenberatung, Sozialberatung, Ehe- und Lebensberatung, die Anlaufstelle gegen Missbrauch sowie die Beratungsstelle für Migranten. "Die Leute können jetzt im gleichen Gebäude sowohl in Form von Sachmitteln als auch in Beratungsform Hilfe bekommen", sagt Zimmermann.

Die Zahl der Bedürftigen, die in und rund um Buchen leben, sei in den letzten Jahren relativ konstant geblieben, so Bezirksstellenleiter Zimmermann. "Der Tafelladen wird trotz guter Konjunktur gebraucht", unterstreicht er. Das Angebot werde vor allem von Rentnern mit kleiner Rente und Beschäftigten im Niedriglohnbereich angenommen. Auch Familien, die mit ihrem Einkommen nicht über die Runden kommen, kaufen im Caritas-Laden ein.

"Es ist jedoch immer noch so, dass es Bedürftige gibt, die sich schämen, das Angebot der Caritas anzunehmen und deswegen nicht in den Tafelladen kommen", weiß Zimmermann. Die Hemmschwelle sei nach wie vor da.

Der Tafelladen war ursprünglich in der Konrad-Adenauer-Straße untergebracht. Als die Privat-Immobilie verkauft wurde, zog der Laden im Frühjahr 2013 in den Gewerbepark in Hainstadt um.