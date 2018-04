Buchen-Hainstadt. (mb) Die Fußball-Trainerin Ulrike Ballweg hat am Samstagabend die Verdienstmedaille der Stadt Buchen erhalten. Die Stadt und der Stadtteil Hainstadt bereiteten der Weltmeisterin und Olympiasiegerin mit der Frauen-Fußballnationalmannschaft einen warmherzigen Empfang im Zentrum der Lebenshilfe. Die Veranstaltungen wurden von den Sängerinnen und Sängern der Gruppierung "Zwiebelclub 2.0" unter Leitung von Martin Grollmuss gesanglich umrahmt.

Die Bambinis der Spielgemeinschaft Hainstadt standen Spalier, um einer der bekanntesten Töchter des Buchener Stadtteils einen würdigen Empfang zu bereiten. Autogramme der erfolgreichen Trainerin waren ebenso begehrt wie gemeinsame Fotos mit der gebürtigen Hainstadterin. Viele der Gäste kannten die prominente Besucherin von Kindesbeinen an und nannten sie "Uli". Anekdoten aus der Zeit, als Uli in der Knabenmannschaft der Spielvereinigung Hainstadt kickte, machten während des geselligen Teils der Veranstaltung nach der Ehrung die Runde. Als Uli aus Altersgründen nicht mehr in der Jungen-Mannschaft spielen durfte, schrieb man in den Meldebogen einfach "Uli Ballweg" hinein. Die Offiziellen des Verbands gingen davon aus, dass sich hinter diesem Namen ein Junge verbirgt.

Schließlich wechselte die Hainstadterin in die Mädchenmannschaft von Klinge Seckach. Mit der Damenmannschaft erreichte sie als mitspielende Trainerin im Jahr 1996 das Finale des DFB-Pokals.

Ulrike Ballweg wurde im Jahr 1965 in Hainstadt geboren. "Sie hat bei uns ihre Liebe zum runden Leder entdeckt", sagte Ortsvorsteher Bernd Rathmann in seiner Begrüßungsansprache. "Wir sind stolz auf dieses Eigengewächs!" Rathmann wies auf die Leistungen der gebürtigen "Heeschterin" hin, die jetzt in Hamburg wohnt: Sie erwarb mit 17 Jahren den Trainerschein, war im Deutschen Fußballbund die dritte Frau mit der höchsten Trainerlizenz. Als Assistentin von Silvia Neid wurde sie mit der Fußball-Frauennationalmannschaft im Jahr 2007 Weltmeisterin und in diesem Sommer Olympiasiegerin.

"Ulrike Ballweg hat durch ihr Coaching einen maßgeblichen Anteil an der Goldmedaille von Rio", betonte auch Bürgermeister Roland Burger. "Die Heeschter sind natürlich besonders stolz auf Sie!" Er wies darauf hin, dass die Fußballfrauen in der Zeit, in der Ballweg Co-Trainerin war, mit ihren Erfolgen Geschichte geschrieben hätten. Das "erfolgreichste Trainer-Duo des DFB", nämlich Silvia Neid und Ulrike Ballweg, habe den Frauenfußball in Deutschland zu einem Sport gemacht, der geachtet werde. "Sie haben sich um Ihre Heimat als Sportlerin und Trainerin verdient gemacht", sagte der Bürgermeister zu Ulrike Ballweg. "Ich freue mich darüber, dass etwas vom Glanz Ihres Olympiagoldes auch auf unsere Stadt strahlt!" Aus diesem Grund habe der Stadtrat beschlossen, Ulrike Ballweg mit der Verdienstmedaille der Stadt zu ehren.

Bundestagsabgeordnete Dr. Dorothea Schlegel gratulierte ebenfalls, und zwar in ihren Rollen als Sportkreisvorsitzende von Mosbach, als Abgeordnete und als Frau.

Ewald Gramlich gratulierte im Auftrag der Hainstadter Vereine Ulrike Ballweg zu ihrer Auszeichnung und ihrem sportlichen und beruflichen Erfolg. "Wer hätte gedacht, dass ein junges Mädle aus Heescht mal so erfolgreich wird?", fragte er. Dem "Mädchen vom Land" überreichte Gramlich einen Vesperkorb "für in die große Stadt mitzunehmen".

Am Ende dankte die Geehrte allen Helfern und Beteiligten an der Veranstaltung sowie ihren Eltern und ihrer Lebensgefährtin, die ihren Erfolg erst möglich gemacht hätten. "Ich bin ganz bewegt", sagte Ulrike Ballweg. Die Siegesfeier im Stadion Maracanã in Rio de Janeiro sei schon etwas Besonderes gewesen. "Doch das hier ist auch nicht schlecht."