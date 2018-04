Nur strahlende Gesichter am Wochenende in Essen. Die beiden Buchener Hip-Hop-Formationen 'next level' (links) und 'ConneXion' (rechts) holten den Titel 'Deutscher Meister im Streetdance 2014' nach Buchen.

Buchen/Essen. (VS) In der Weststadthalle in Essen fanden am Wochenende fanden im Rahmen der "United Dance Organisation" (UDO) die Deutschen Meisterschaften im Streetdance statt. Für dieses Großereignis hatten sich insgesamt 45 Hip-Hop-Formationen und etwa 90 Solo-, Duo- und Quad-Tänzer qualifiziert. Die Stimmung in der vollbesetzten Halle war bestens.

Das hatten die Streetdancer aus dem Buchener "Integrationsprojekt Hiphop-Breakdance" (IPHB) bisher so noch nicht erlebt: Beifallsstürme während der "ConneXion"-Show, eine vor Begeisterung aufspringende Jury: Die Darbietung hatte die Zuschauer regelrecht aus der Fassung gebracht. Klar, dass der amtierende Weltmeister und Vize-Europameister "ConneXion" nun auch reif war für den Titel "Deutscher Meister im Streetdance 2014" - und sie bekamen ihn. Aber das war den Buchener Hip-Hop-Tänzern und ihrem Choreografen Kevin Sauer noch nicht genug.

Zum ersten Mal nahm auch die Nachwuchscrew der Altersklasse ,unter 14', die Formation "next level", bei einer Deutschen Meisterschaft teil und konnten mit einer ebenfalls faszinierenden Darbietung einen weiteren Meistertitel nach Buchen holen. "Als ich die strahlenden Gesichter der Sieger sah, das eine oder andere Freudentränchen", so der Projektleiter Volker Schwender, "war mir klar, wir haben alles richtig gemacht, sie nehmen die Erkenntnis mit nach Hause, dass sich Anstrengung lohnt." Dies erhöhe die Motivation zusätzlich.

Während "ConneXion" die monatelangen Mühen eines Trainings für eine Zweieinhalbminutenshow schon länger kennt und mit zunehmender Begeisterung, Kreativität und Spaß auf sich nimmt, machen die Jugendlichen von "next level" diese Erfahrung zum ersten Mal. Als für sie vor kurzem die Europameisterschaft in Kalkar bereits im Halbfinale endete, begannen sie, den Choreografen zu begreifen, der immer wieder die Körperspannung und Ausstrahlung anmahnte, immer wieder bestimmte Bewegungsabläufe wiederholen ließ, bis die Synchronität perfekt war. Selbst das Betreten der Bühne, der erste Eindruck also, wurde geübt - mit Erfolg!

In diesem Jahr zum ersten Mal in einem Wettbewerb und mit dem Titel "Deutscher Meister" bereits für die Weltmeisterschaft Ende August in Glasgow (Schottland) qualifiziert: das ist wahrlich eine Meisterleistung.

"Aber wie sooft gibt es neben dem lachenden auch ein weinendes Auge", so Volker Schwender. Während sich "ConneXion" bereits als Vize-Europameister für die Weltmeisterschaft in Glasgow qualifiziert hatte, und ihre Teilnahme (Flüge-Hotel-Startgebühren) schon finanziert werden konnte,, ist die Teilnahme der Youngsters, die sich jetzt durch den Titel Deutscher Meister ebenfalls qualifiziert haben, in Frage gestellt. "Noch einmal 4600 Euro, dann ist unser Konto leer", sagte Schwender der Rhein-Neckar-Zeitung und der Fortbestand des erfolgreichen Projektes sei gefährdet, das ja auch laufende Kosten habe. Für die Tänzer von "next level" wäre das natürlich frustrierend und nicht gerade motivierend. Daher hat Volker Schwender die Bitte an alle potenziellen Sponsoren und Spender, die Jugendlichen von "next level" mit einer "Finanzspritze" zu unterstützen.

Fi Info: Die Kontodaten lauten: Förderverein TSV Buchen e.V., IBAN: DE66674500481001164332, Verwendungszweck: Integrationsprojekt Hip-Hop-Breakdance