Von Tanja Radan

Buchen. Die Schulgemeinschaft am Burghardt-Gymnasium darf sich über eine Auszeichnung freuen, die im Neckar-Odenwald-Kreis bisher einmalig ist: Das BGB wurde zur Fairtrade-Schule ernannt. Die offizielle Auszeichnung der Schule findet am 6. Dezember beim BGB-Weihnachtskonzert statt.

"Als letztes Jahr Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland kamen, forderten die Schüler von uns Lehrern, ihnen dabei zu helfen, die Ursachen von Flucht und Vertreibung besser zu begreifen. Wenn es um Wirtschaftsflüchtlinge geht, ist Fairtrade ein guter Ansatz", berichtet Schulleiter Jochen Schwab im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Vor etwa einem Jahr wurde am Burghardt-Gymnasium dann der Arbeitskreis "BGB - Faire Welt" gegründet, der sich aus Schülern aus der Eine-Welt-AG und Mitgliedern der SMV zusammensetzt. Geleitet wird der AK von Lehrerin Jeannette Speidel, die von Heike Göhrig-Müller, Karlheinz Eisenbeiser und Schulleiter Schwab unterstützt wird. Auch Eltern sind mit im Boot. Die Elternvertreterin ist Roswitha Noe. Die Gruppe hat 16 Mitglieder.

Man setzte sich zusammen, um zu überlegen, wie man am BGB den Konsum fair gehandelter Produkte tiefer verankern könnte, um sich so für globale Gerechtigkeit und die Bekämpfung von Fluchtursachen einzusetzen.

Dabei kam auch die Idee auf, sich bei der Kampagne Fairtrade-Schools zu bewerben, die von TransFair getragen wird. In Baden-Württemberg hat Dr. Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, die Schirmherrschaft übernommen.

Schulen, die Fairtrade-Schule werden wollen, müssen fünf Kriterien erfüllen: Gründung eines Fairtrade-Arbeitskreises, Erstellen eines Fairtrade-Kompasses, Verkauf von fair gehandelten Produkten an der Schule, in zwei verschiedenen Klassenstufen muss in zwei unterschiedlichen Fächern Fairtrade im Unterricht behandelt werden, und mindestens einmal im Jahr muss es eine Fairtrade-Schulaktion geben.

Das Burghardt-Gymnasium erfüllt alle Bedingungen und darf sich somit nun Fairtrade-Schule nennen. Die Auszeichnung gilt für zwei Jahre und muss dann überprüft werden.

"Am BGB ist es so, dass in der Cafeteria faire Bananen und fairer Tee angeboten werden. Zudem ist das Lehrerzimmer auf fairen Kaffee umgestiegen", sagt Jeannette Speidel.

Im Unterricht befassen sich die Schüler der Klassen sieben und acht in den Fächern Religion und Geografie mit Fairtrade und auch Aktionen mit fair gehandelten Produkten wurden am BGB bereits durchgeführt: Am Valentinstag gab es eine Aktion mit fair gehandelten Rosen, am Afghanistan-Abend wurden fair gehandelte Speisen angeboten und der Eine-Welt-Laden verkaufte afghanischen Schmuck. Vor den Ferien gab es für alle BGB-Schüler zudem noch ein "faires Frühstück". Die nächste Aktion der Gruppe "BGB - Faire Welt" wird voraussichtlich der "faire Nikolaus" sein. An diesem Aktionstag können sich die Schüler zum Taschengeldpreis gegenseitig Fairtrade-Schokoweihnachtsmänner schenken. Die Präsente, die das BGB bisher übergab, waren immer regionale Produkte. Diese werden nun auch durch Fairtrade-Produkte ergänzt.

Und selbstverständlich wird auch beim Schulfest "Faires" serviert werden.

"Fairer Handel soll so im Bewusstsein der Schüler verankert werden", unterstreicht Schwab. "Und wir wollen als Schule Vorbild sein, indem wir versuchen, vor Ort etwas für globale Gerechtigkeit zu tun", sagt der Schulleiter.

Die Schüler, die sich an der Gruppe "BGB - Faire Welt" beteiligen, sind gleicher Meinung: "Wir wollen mit gutem Gewissen essen und sicher sein, dass keine Arbeiter ausgebeutet wurden und die Waren nicht von Kindern hergestellt wurden. Die Menschen sollen zudem gut von ihrer Arbeit leben können, so dass sie ihre Heimatländer nicht verlassen müssen", sind sich Lions-Jugendbotschafterin Lara-Maria Henk, Clara Link und Stefan-Alexander Trautrim einig.