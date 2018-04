Groß war der Andrang am Samstagvormittag bei der Bürgerinformation zur Sanierung "Ross"/Haus Meissner. Bürgermeister Roland Burger und Bauforscher Peter Knoch erläuterten die Materie anhand von mehreren Sanierungsbeispielen in der Innenstadt. Fotos: F. Weidenfeld

Buchen. (Wd) Die Stadt ist reich an Fachwerkbauten, von denen manche noch im Dornröschenschlaf liegen und an bessere Zeiten erinnern, andere aber das Glück haben, fachgerecht saniert zu werden. Zwei stadtbildprägende und ebenso bauhistorisch wie architektonisch herausragende Fachwerkbauten sind beispielsweise das ehemalige Gasthaus "Ross" wie auch das Haus Meissner. Der neue Außenanstrich vom "Ross" löste allerdings manche Diskussion aus.

So wurde in einem mit dem Denkmalamt erzielten Kompromiss im Gemeinderat vereinbart, dass das seit Jahrzehnten freigelegte Fachwerk des Gebäudes wie der Putz einheitlich in mintgrün überstrichen wird, so wie das Gebäude nach Ansicht der Historiker um 1822 einmal ausgesehen haben soll. Das hat nicht bei allen Bürgern Zustimmung gefunden. Schon bei der Bekanntgabe der Kompromisslinie nach der letzten Gemeinderatssitzung wurde Kritik laut.

Am Samstagvormittag hatte deshalb Bürgermeister Roland Burger zur Informationstour mit dem am Objekt tätigen Restaurator und Bauforscher Peter Knoch eingeladen. An dem Rundgang mit dem versierten Fachmann wurde tief eingetaucht in Buchens wechselvolle Bauhistorie, die besonders geprägt wurde durch den verheerenden Stadtbrand von 1717 und den Wiederaufbau.

Rund 80 Bürger nahmen am Rundgang teil, der sie nicht nur mit fundierten Informationen rund um die Fachwerkgebäude sondern auch mit einer ausgiebigen Innenbesichtigung vom "Ross" belohnte, wobei die Bürger Einblick nehmen konnten in die Räumlichkeiten mit seiner einmaligen Statik.

Die Exkursion startete am "Bild", wo Bürgermeister Roland Burger die zahlreichen Interessenten begrüßte und den ausgewiesenen Fachmann Knoch vorstellte, der sein Können in Buchen beispielsweise an der Außensanierung des Hotel "Prinz Carl" bewiesen habe. Ebenso sei Knoch an der Sanierung der Fachwerkfassade vom Haus Belz maßgeblich beteiligt. Nicht jedes Fachwerk gleiche dem anderen. Die Vielfalt sei wesentlich größer als man glaube.

Bauhistoriker Knoch ging zunächst auf die Baugeschichte des "Prinz Carl" ein und erläuterte den schmuck sanierten historischen Altbau. Auch am "Prinz Carl" sei das Obergeschoss überputztes Fachwerk, selbst die Fensterleibungen seien aus überstrichenem Eichenholz.

Danach ging es weiter in die Kaiserstraße, wo das Fachwerkdoppelhaus Nr 27/29 (Friseur Wörner)aus dem Jahre 1687 inzwischen in Peter Knoch einen neuen Besitzer fand und saniert werden soll. Der Weg führte in den Museumshof, wo die komplizierte Sanierung des Hauses Belz detailliert erläutert wurde. Die aufwendige Sanierung läuft seit geraumer Zeit in mühsamer Handarbeit.

Schließlich führte der Weg zum Haus Meissner und dem ehemaligen "Ross". Das Haus Meissner ist etwa um 1560 gebaut worden und hat vom ersten zum weiteren Geschoss einen halben Meter Überstand. Das sei in Buchen nur an diesem Gebäude vorhanden, wurde erklärt. Beim Stadtbrand von 1717 nahm das Haus Meissner nur auf der rechten Seite Schaden, während das "Ross" fast völlig den Flammen zum Opfer fiel. Dr. Schneider, der das Haus Meissner erworben hat und sanieren will, erläuterte der Gruppe weitere Besonderheiten Für ihn steht der Erhalt des stadtbildprägenden und historischen Gebäudes im Vordergrund, die Nutzung völlig im Hintergrund.

Bürgermeister Burger dankte Dr. Schneider, denn ohne ihn wäre das Projekt nicht zu stemmen gewesen. Knoch erklärte, dass der Wiederaufbau vom "Ross" nach dem Stadtbrand als Stadthaus gedacht gewesen sei mit überputztem Fachwerk, um ein Steinhaus darzustellen, damals mit barocken Strukturen. 1822 habe es aber eine umfassende Veränderung der Fassade und im Inneren gegeben, um eine klare Farben- und Formgebung zu erreichen.

Mittels einer besonderen Statik im Dachgeschoss habe man im Gastraum des "Rosses" und auch im großen Zimmer des Oberschosses, der vermutlich als Zunftraum diente, eine säulenfreie Raumgebung erreicht. An einem Eichenbalken im Dachgeschoss wurde die Decke mit Stahlseilen aufgehängt. Diese einzigartige Statik habe man beigehalten, aber den Eichenbalken durch mächtige Stahlträger ersetzt. Etliche Stahlträger wurden im gesamten Gebäude eingezogen. 1822 sei das Gebäude grün gestrichen gewesen und diesen Farbton verwende man jetzt wieder. Knoch erinnerte daran, dass das Fachwerk bis vor rund vier Jahrzehnten nicht sichtbar gewesen sei. Jetzt lasse man das Fachwerk sichtbar, aber nicht als gebietendes Element. "Wenn wir die Geschichte ignorieren, hat das nichts mit Denkmalpflege zu tun", mahnte Knoch. Man müsse daher die Gebäude "differenziert anschauen und ihre Würde erhalten".

Bevor es ins Innere des Gebäudes "Ross" ging, erläuterte Bürgermeister Burger die bisherigen Sanierungsschritte. Außen sehe man einen fertig gestellten Rohbau. Den endgültigen Nutzen werde man noch im Gemeinderat diskutieren. Im Frühjahr werde die Gestaltung des Sockels angegangen.

Walter Jaegle machte sich zum Sprecher der Bürger, die einen eigenen Farbton des Ross-Fachwerkes priorisieren und verdeutlichte unmissverständlich, dass ihm die jetzige Farbgebung nicht gefällt. Er appellierte an den Gemeinderat, sic h den Farbleitplan Innenstadt anzuschauen. Jaegle setzt auf eine andere Lösung, schließlich sterbe die Hoffnung zuletzt. Roland Burger räumte ein, dass da die Meinungen offenbar auseinandergehen, es aber gute Gründe dafür gebe, das "Ross" so wie geschehen zu gestalten. Alles andere sei Geschmackssache.