Buchen. (hi) Im Rahmen der Talentförderung und pädagogischen Jugendarbeit des "Kultur-Hauses Neckargerach" macht das Theatermobil ab jetzt regelmäßig Station in der Alois-Wißmann-Schule Buchen für Geistigbehinderte. Im 14-tägigen Turnus heißt es jetzt Mittwoch vormittags: "Bühne frei für die Pubertät".

Die Pubertät fordert die Jugendlichen heraus. Die eigene Persönlichkeit will gefunden und Beziehungen gestaltet werden. Es wird viel ausprobiert und experimentiert. Die Bühne kann dabei als Erfahrungsraum genutzt werden. Die Figuren und Rollen ändern sich. Aus den Kinderhelden der Märchen und Geschichten werden jetzt Jugendstars und Jugendtypen.

13 Schüler und Schülerinnen entwickeln beim Projekt "Pubertät inklusiv" unter Anleitung von Sonja Hilsenbek, Schauspielerin und Theaterpädagogin, ein eigenes Theaterstück: "be diffrent". Gemeinsam entwickeln sie Szenen, die Einblick geben in die Erlebniswelt eines geistig behinderten Jugendlichen. Inszeniert werden die Bereiche Schule, Freizeit, Medien.

Im Rampenlicht stehen auch hier die modernen Pubertätstypen: Der "Gangster" kommt bei einer Schlägerei mit einem blauen Auge davon. Der "Streber" kassiert vom Lehrer gute Noten und von den Mitschülern blöde Sprüche. "Tussi", "Zicke" und "Partyqueen", sind vom "DJ Musikfreak" begeistert und kreieren dabei auf der Bühne ihren eigenen Tanzstil.

Der "Quatschkopf" sorgt mit seinen überraschenden Jokes für gute Stimmung. Die "Princess" verwandelt die Bühne zum Laufsteg und beeindruckt mit ihrem Lächeln den "Coolen". Achtung! Alle hören auf den "Boss". Vorsicht! Die "Petze" kommt. Hilfe! Die "Chaotin" ist unterwegs.

Premiere des Theaterstücks "be diffrent" ist nach den Pfingstferien. Eingeladen werden vor allem Schulklassen der Regelschulen. Das Besondere: Bei der neu konzipierten Theaterform "Inklusionstheater" begegnen sich Jugendliche mit und ohne Handicap - das Publikum spielt mit!

"Gemeinsam anders sein", lautet das Motto: "be diffrent". Moderiert wird das Stück von Sonja Hilsenbek und Iréne Greiner vom "Kultur-Haus Neckargerach". In den Rollen von "Konrad und Professor" nehmen sie die Pubertierenden auch wissenschaftlich unter die Lupe. Mit dem Kooperationsprojekt "Pubertät inklusiv" möchte das "KulturHaus Neckargerach" einen hilfreichen Beitrag leisten zum Inklusionsprozess an den Schulen im Neckar-Odenwald-Kreis.

"Die Entwicklung von Inklusionskompetenzen ist heute eine wichtige Aufgabe. Spielerisch und kreativ kann sie gelöst werden. Dabei gilt es vor allem eine mentale Barrierefreiheit unter den Schülern zu schaffen, damit gemeinsames Leben und Lernen möglich ist", so die beiden Initiatorinnen Greiner und Hilsenbek.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Pubertät über dieses besondere Theaterprojekt ist zweifelsfrei ein besonders motivierendes Angebot für die Schüler der Hauptstufe. Diese Schülergruppe hat bereits mehrfach eigene Erfahrungen im Theaterspielen gesammelt und freut sich zusammen mit ihren Lehrern und der Schulleiterin der Alois-Wißmann- Schule, Cornelia Weidenfeld, dass Sonja Hilsenbek ihre Professionalität anbietet, um einmal mehr ein inklusives Projekt umzusetzen.