Buchen. (H) "Informieren, diskutieren und sich positionieren", darum ging es bei der Veranstaltung der Bürgerinitiative gegen Müllgeschäfte (BIGMÜG) im Gasthaus "Schwanen". Denn noch immer steht die Anlieferung von schwachradioaktivem Bauschutt aus Obrigheim auf die Deponie Sansenhecken in Buchen im Raum. Dazu ging uns von der Bürgerinitiative folgender Bericht zu:

Zunächst erläuterten die Mitglieder der Bürgerinitiative Arno Scheuermann, Ulla Schmidt-Köcher, Frank Hemberger und Janet Sanns den Zuhörern noch einmal die technischen Grundlagen. Dabei wurde verdeutlicht, dass die gängige Praxis große Risiken beinhaltet, deren Tragweite derzeit noch nicht abzusehen ist. Die Aussage von Umweltminister Untersteller, es handele es sich nach der Freimessung um ganz normalen Bauschutt, weshalb er die Aufregung darum nicht verstehe, widerspricht allein schon die Tatsache, dass es auch bei der geplanten Deponierung dieses Materials besondere Vorgaben gebe. Weiterhin ist es eine Tatsache, dass auch schwachradioaktives Material zu einer Erhöhung der ohnehin schon vorhandenen natürlichen Strahlenbelastung führe.

Gleichzeitig muss zur Kenntnis genommen werden, dass die Kontrollen, zu denen die EnBW beim Prozess der Freimessung verpflichtet ist, auf einer Verordnung beruhen, die deutlich hinter den hohen Vorgaben des Strahlenschutzgesetzes zurückbleiben. Allein dies trägt schon dazu bei, das Vertrauen des Bürgers in eine risikolose Entsorgung des Obrigheimer Bauschutts auf Sansenhecken zu erschüttern.

Die Mitglieder der Bürgerinitiative verdeutlichten, dass ihre kritischen Haltung zum Rückbau des Kernkraftwerkes Obrigheim nicht das St.-Florians-Prinzip zu Grunde liegt. Sehr wohl stehe man voll hinter dem Kurs der Bundes- und der Landesregierung, was den Atomausstieg betrifft. Allerdings müsse mit den Hinterlassenschaften, egal ob es sich um radioaktiven Atommüll oder um schwachradioaktiven Bauschutt handelt, verantwortungsvoll umgegangen werden. Hier gilt, dass auf ein Höchstmaß an Sicherheit geachtet werden muss. Dazu gehört eine lückenlose Kontrolle sowohl an der Abbruchstelle, als auch bei der Annahme.

Dazu gehört weiterhin eine dauerhaft wasserdichte Abdeckungen dieses Schuttes nach oben und Abdichtungen nach unten, die zu 100 Prozent kontrollierbar und ggf. auch reparierbar sind. Dazu bedarf es beispielsweise eines begehbaren Drainagesystems, oder auch anderer technischer Details, die so auf Sansenhecken nicht gegeben sind. Gleichzeitig muss der Bauschutt so gelagert werden, dass er sich nicht mit anderen Stoffen vermischt und er jederzeit wieder geborgen werden kann. Hierzu gibt es bereits Konzepte.

Im Verlauf der Veranstaltung wurde deutlich, dass die Gesamtmenge des Müll, der auf Sansenhecken gelagert werden soll, in einem Gebäude von 13x13 Metern sicher aufbewahrt wäre. Dieses würde ein unkontrolliertes Austreten in die Umwelt verhindern und für die Buchener Bevölkerung sowie deren Kinder und Enkel Sicherheit garantieren.

In einer intensiven Diskussion wurden die genannten Punkte diskutiert. Insbesondere die anwesenden Vertreter des Gemeinderates bekräftigten die politische Willensäußerung des Rates, nach der eine Annahme des Materials in Buchen generell abgelehnt wird.

BIGMÜG dagegen lehnt eine Deponierung unter den derzeitig angedachten Bedingungen auf der Deponie Sansenhecken ab. Es wäre sinnvoll, so BIGMÜG, sich über andere Standorte zu unterhalten, wobei jedes Risiko für die Buchener Bevölkerung ausgeschlossen sein muss.

Da es bisher bundesweit noch keine weitreichenden Erfahrungen mit dem Abbau von Atomkraftwerken gibt, wäre hier ein gesamtgesellschaftlicher Dialog über den Umgang mit den Hinterlassenschaften notwendig. Das betrifft auch den Umgang mit dem schwachradioaktiven Material. Hier muss man zur Kenntnis nehmen, dass inzwischen auch Bürger aus der Region um Biblis und um Stade nach Buchen schauen, um zu sehen, wie hier agiert wird. Von daher wäre es nach Ansicht der BIGMÜG-Mitglieder eine Chance für den Landkreis und die Stadt, diesem notwendigen Dialog auf kommunaler Ebene vorzugreifen. BIGMÜG wäre bereit, dabei mitzuwirken. Die Initiative dazu müssten andere ergreifen.