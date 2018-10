In der Walldürner Straße wird momentan schweres Gerät eingesetzt: Der Bahnübergang ist noch bis voraussichtlich Samstagmorgen vollständig für den Verkehr gesperrt. Aktuell werden an den Gleisen in Buchen kleinere Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, so die Westfrankenbahn auf Anfrage der RNZ. Umfassende Arbeiten finden in Walldürn statt . Dort erneuert und modernisiert die Deutsche Bahn im Bereich des Bahnhofs Walldürn die Gleise und einen Bahnübergang. Deswegen ist die Bahnstrecke Amorbach-Buchen noch bis Sonntag, 2. November, für den Zugverkehr gesperrt. Es fahren Busse des Schienenersatzverkehrs zwischen Amorbach und Buchen/Seckach. tra/Foto: Tanja Radan