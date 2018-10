Buchen. (kn) Wie leer gefegt waren die Straßen in der Region beim WM-Finale am Sonntagabend. Spätestens zum Anpfiff um 21 Uhr hatte jeder Fußballfan seinen Platz vor irgendeiner Großbildleinwand, im privaten Wohnzimmer oder bei einer sonstigen WM-Party mit Freunden eingenommen und fieberte dem Anstoß entgegen. Im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn waren die Public-Viewing-Veranstaltungen anlässlich des Fußball-WM-Endspiels mit insgesamt rund 26.000 Besuchern gut besucht. Die meisten feierten im Fandorf Heilbronn (etwa 15.000) und im Fandorf Mosbach (3.500).

Nach dem Sieg der Deutschen Elf beteiligten sich rund 4.300 Fahrzeuge an den verschiedenen Autokorsos in der Region. Der Gesamteinsatzleiter, Polizeipräsident Hartmut Grasmück, zog eine positive Bilanz: "Bis auf ganz wenige Ausnahmen haben sich die Fußballfans sowohl bei den Public-Viewing-Veranstaltungen als auch bei den Autokorsos diszipliniert und rücksichtsvoll verhalten.

Auch beim Public Viewing auf dem Firmengelände der "HandyLiga.de" in Buchen herrschte bereits lange vor dem Anpfiff eine ausgelassene Stimmung. Zur Einspielung auf die große Fete servierte die Band "Grupo Andare" südamerikanische Rhythmen und sorgte damit für ein echtes WM-Feeling. Wer noch kein passendes Outfit hatte konnte sich vor Ort noch mit entsprechenden Utensilien eindecken und auch der Wettergott hatte ein Einsehen mit den Fußballanhängern und schloss seine Schleusen rechtzeitig zum Beginn der Partie. Flüssiges gab es dann ausschließlich an den Getränkeständen, deren Personal wie auch die Fans um eine "Überstunde" nicht herum kamen und ihrem Team in die Verlängerung folgten.

Dann die 113. Spielminute: Mario Götze sorgt mit seinem Traumtor für die Erlösung und für einen kollektiven Jubel bei dem sich kurz vor halb Zwölf Uhr ganz Fußball - Deutschland in den Armen liegt. Sieben Minuten trennen Jogis Jungs nur noch vom ganz großen Erfolg, jetzt nur nichts mehr anbrennen lassen.

Die meisten hält es längst nicht mehr auf den Sitzen und dann der Abpfiff: " Wir haben es geschafft - Deutschland ist zum 4. Mal Weltmeister" unbeschreiblicher Jubel brandet auf - jeder liegt sich mit jedem in den Armen und genießt den sportlichen Erfolg. Erleichterung wohin man schaut und darauf noch ein Gläschen auf die Leistung der von Jogis Jungs, die im fernen Rio de Janeiro ausgelassen ihren Triumph feiern. Auch in dem einen oder anderen Wohnzimmer wird nochmals auf den Erfolg am 13. Juli angestoßen, ein Datum, das in die Fußballgeschichte eingehen wird.