Buchen. (Wd) Bereits hinter verschlossenen Türen wurde vor Beginn der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag gearbeitet. So unternahm der Gemeinderat eine Begehung am Sanierungsobjekt "Ross" in der Marktstraße, um zusammen mit dem Landesdenkmalamt über die künftige Farbgebung am Gebäude zu beraten. Die Frage war auch, ob das Fachwerk wieder zugeputzt werden muss. Dabei konnte man sich mit der Behörde auf einen Kompromiss einigen.

Wie Vertreter des Landesdenkmalamtes erläuterten, stamme der Keller des Gebäudes aus dem 15./16. Jahrhundert. Der Vorgänger des "Ross" sei dem Stadtbrand 1717 zum Opfer gefallen und um 1720 wieder aufgebaut worden. Damals habe man die Fassade komplett in rosa Farbe verputzt. In der Epoche des Barock hatte ein Steingebäude einen größeren Prestigewert als ein Fachwerkgebäude. Die hölzernen Teile habe man in steingrau gestrichen. In der Epoche des Klassizismus seien auch die wülstigen Teile um die Fenster entfernt und die Barockdecken herausgenommen worden. Den Putz habe man dann 1822 in mintgrün gestrichen, die Fenster ockergelb.

Bürgermeister Roland Burger betonte, dass das Fachwerk seit über 50 Jahren offen liege und den Buchenern somit vertraut sei. Das Konstruktionsfachwerk wieder zuzumachen, würde niemand verstehen. Die Vertreter des Landesdenkmalamtes erklärten, dass man das Fachwerk zwar offen lasse, aber dieses in der mintgrünen Farbe des Putzes zu streichen sei. Die Fenster seien in ockergelber Farbe herauszuheben. Die Bürger sollen am Objekt über die Farbgebung informiert werden und auch Gelegenheit haben, sich das Innere des Gebäudes anzuschauen. Beim Haus Meissner aus dem Jahre 1560, das von privater Hand saniert werden soll, werde die Sanierung länger dauern, da die Bausubstanz wesentlich schlechter sei.