Buchen. (eb) Mit viel Musik zwischen den Partien und einer schachuntypischen Siegerehrung wurde das Finale der mittlerweile fünften Volksbank Franken Schulschach-Challenge am Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB) durchgeführt. Hierfür hatten sich unter 250 Schülern jeweils 15 Finalteilnehmer in zwei Altersgruppen qualifiziert.

Es siegten nach äußerst spannendem Turnierverlauf Simon Kreis (Grundschule Walldürn) vor Fatima Youness (St. Bernhardus-Grundschule Bad Mergentheim) und Amadeus Matz (BGB) in der Altersklasse U12 mit jeweils vier Zählern (aus fünf Runden) und David Brötel (BGB) vor Florian Sauer (GTO Osterburken) und Jan Riedl (Realschule Walldürn) in der Altersgruppe Ü12.

In der Altersgruppe U12 lag nach vier Runden verlustpunktfrei Fatima Youness in Führung, ehe sie vom jungen Simon Kreis in der Schlussrunde doch noch gestoppt wurde. Da auch Amadeus Matz gewann, blieb die Niederlage gegen Fatima Youness die einzige von Simon Kreis und so musste die Feinwertung entscheiden. Weitere Spitzenplätze belegten: 4. Mika Trunk (Jakob-Mayer-Grundschule); 5. Marc Ellenberger; 6. Maximilian von Wedel (beide BGB); 7. Nils Keuchel (Gymnasium Bammental) und 8. Martin Scheuermann (Grundschule Hainstadt).

In der Altersgruppe Ü12 startete David Brötel gegen Mike Burkart (BGB) nur mit einem Unentschieden, ließ aber dann vier Siege folgen - abschließend auch gegen den bis zu diesem Zeitpunkt führenden Florian Sauer - so dass er mit 4,5 Zählern über die Ziellinie ging.

Dicht dahinter folgten allerdings drei Schüler mit jeweils vier Zählern, wobei die Feinwertung die Reihenfolge Florian Sauer, Jan Riedl und Thorsten Keller (Realschule Osterburken) ergab, womit Letzterer äußerst knapp einen Treppchenplatz verpasste. Die weiteren vorderen Plätze belegten: 5. Matthias Zytke (BGB); 6. Christoph Zytke (Realschule Buchen); 7. Tizian Groß (Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim) und 8. Daniel Schneider (BGB).

Nach dem Turnier wurden die Schachbretter weggeräumt, um eine Bühne für den hervorragenden Auftritt der Breakdance-Gruppe "Infinity and Connection" zu haben, ehe dann die Ehrengäste Grußworte sprachen und die Siegerehrung mit der Vergabe der Preise und Pokale vornahmen. Alle Final-Teilnehmer erhielten Erinnerungsmedaillen.

Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Roland Burger und Volksbank-Vorstand Reiner Link waren voll des Lobes über die Attraktivität des Turniers.

Die Redner dankten Bezirksschulschachwart Karlheinz Eisenbeiser und seinem Helferteam vom Schachclub BG-Buchen und der Schach-AG am BGB für ihren engagierten Einsatz.

Reiner Link versprach, den sechsten Teil des Schulschachturniers im nächsten Schuljahr in die Wege zu leiten, zumal das Einzugsgebiet der Teilnehmer von Bad Mergentheim bis Bammental reicht und immer wieder Jugendliche den Weg zum Schachsport finden.

Anwesend war außerdem Uwe Pfenning aus Viernheim, der Vorsitzende des Badischen Schachverbandes. Der BSV unterstützt dieses Turnier im Rahmen der Aktion "Breitenschach" und wollte dies mit einem Geldpräsent noch einmal ausdrücklich honorieren.