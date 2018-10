Hardheim. (rüb) "Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart." Mit diesem Zitat des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker leitete Torsten Englert die Vorstellung des dritten Bandes aus der Buchreihe "Hardheim und seine Ortsteile - einst und heute" ein. Dass in der Erftalgemeinde das Interesse am Vergangenen ungebrochen groß ist, zeigte sich am Freitagnachmittag am guten Besuch der Buchpräsentation.

Kurzfristig war die Veranstaltung vom Rathaus-Foyer in die Erftalhalle verlegt worden - "eine richtige Entscheidung, wie Bürgermeister Heribert Fouquet angesichts der voll besetzten Reihen anmerkte. Und die zahlreichen Besucher bereuten ihr Kommen nicht, denn die Buchvorstellung war ebenso informativ wie unterhaltsam und weckte die Neugier auf die Geschichten der 15 Autoren und die historischen und aktuellen Fotografien, die auf 80 Seiten zusammengetragen wurden.

"Alle guten Dinge sind drei", sagte Bürgermeister Heribert Fouquet und zeigte sich "tief beeindruckt" von dem, was den Leser des dritten Bandes erwartet. Allen Beteiligten - an der Spitze Initiator Torsten Englert - zollte er Hochachtung und dankte für das Geleistete: "Es ist schön, wenn man Leute hat, die die Erinnerung an die Vergangenheit wach halten."

Fouquet unterstrich, wie wichtig es sei, die Gegenwart in Bildern festzuhalten. Denn nur in der Gegenüberstellung würden die sich im Laufe der Jahrzehnte vollziehenden Veränderungen deutlich. Auch aus diesem Grund sei das Buch ein ideales Weihnachtsgeschenk.

Mit Erinnerungen an die Adventszeit in ihrer Kindheit erfreute Renate Pietschmann in ihrem Mundartbeitrag. "Damals hat das Christkind das gebracht, was man gebraucht hat und nicht das, was man gerne gehabt hätte!" Auch wenn dies entbehrungsreiche Jahre waren, so viel ihr Fazit doch positiv aus: "Wir waren auch so zufrieden!"

"Der dritte Band möchte wieder dazu beitragen, die Veränderungen festzuhalten", sagte Torsten Englert und stellte die Entstehungsgeschichte der Buchreihe vor. Auslöser war die Gegenüberstellung zweier Ansichten der Josefskapelle in der Rhein-Neckar-Zeitung in der Weihnachtsausgabe 2005. Die anschließende Artikelserie in der RNZ war die Grundlage für einen Dauerkalender und die folgende Buchreihe. Die Erlöse gingen jeweils an den Förderverein des Hardheimer Krankenhauses.

Begleitet von einer Fotoschau stellte Torsten Englert das neue Buch vor, dessen Hauptaugenmerk auf den zahleichen Jubiläen liegt - jeweils 150 Jahre wurden in diesem Jahr der BdS, die Feuerwehr und die Maschinenfabrik Gustav Eirich, rundete Geburtstage feierten aber auch FG, DRK und Kirchenchor.

Im Anschluss an die gelungene Präsentation dankte Torsten Englert auch im Namen von Rüdiger Busch allen Beteiligten, an der Spitze den Autoren, den Leihgebern der Fotos, dem Museumsverein mit Ortrud Biller und Gudrun Käflein sowie Dieter Schirmer von der Druckerei Odenwälder für die gute Zusammenarbeit.

Unter dem Motto "Ich möcht' emol widder en Riedbu sein" unterhielt Rudi Malcher im anschleißenden Mundartbeitrag vorzüglich. Sein nostalgischer Blick zurück weckte bei vielen Zuhörern Erinnerungen.

"Es ist ein wunderschönes Heimatbuch geworden", lobt MdB Alois Gerig, "und es stellt die Krönung dar für ein Hardheimer Jahr der Superlative und der Jubiläen." Der Abgeordnete dankte den Autoren für ihren ehrenamtlichen Einsatz im Dienste der Heimat und wünschte sich, dass auch Band drei möglichst schnell ausverkauft sein sollte.

In Anlehnung an Reinhard Mey gab Torsten Englert am Ende zu verstehen, dass aller guten Dinge nicht immer drei sein müssten. Bürgermeister Fouquet nahm dies sofort auf und drückte die Hoffnung vieler Besucher aus: "Ich hoffe darauf, dass wir auch noch einen vierten Band präsentiert bekommen!"

Fi Info: Das vom Museums Erfatal und der Gemeinde herausgegebene Buch kann im Bürgerbüro im Rathaus oder in der "Wäsche Oase" in der Wertheimer Straße erworben werden.