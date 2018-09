Schweinberg. (adb) Gut 80 Bauernhöfe in ganz Baden-Württemberg nahmen am Sonntag an der Aktion "Brunch auf dem Bauernhof" teil. Aus dem Naturpark Neckartal-Odenwald waren fünf Hofgüter daran beteiligt, so auch der Hof der Familie Mohr in Schweinberg.

Die grundsätzliche Botschaft dieser Veranstaltung war, das Leben auf einem Bauernhof sowie die nötigen Vorgänge, die für einen reibungslosen Ablauf der Landwirtschaft, aber auch die verschiedenen Elemente des Berufsfelds zu präsentieren - und mit einem gewissen Anteil an Lokalkolorit die Verbindung zur heimatlichen Region herzustellen. Seitenblicke in eine zwar regional tief verwurzelte, aber dennoch moderne, den Maximen der Nachhaltigkeit verpflichtete landwirtschaftliche Produktion sollten dabei den Besuchern vermittelt werden.

In seiner Ansprache zur Begrüßung erwähnte Landrat Dr. Achim Brötel, dass sich der Hof von Familie Mohr zum inzwischen sechsten Mal an dieser Aktion beteilige. Erfreulich sei immer wieder die große Resonanz der regionalen Bevölkerung. Brötel würdigte das Anwesen als "echten Vorzeigebetrieb" und wies auf die Vielseitigkeit der Aktionen von Willibald Mohr und seiner Familie hin.

Landwirtschaftsmeister Christoph Mohr informierte die Besucher kurz und bündig über die Besonderheiten des familiär geführten, 1983 auf den Winterberg ausgesiedelten Hofguts, dem 1994 das Wohnhaus angegliedert wurde. Der Fokus liege neben der Tätigkeit als Schweinemastbetrieb auf Ackerbau; auf dem gut 110 Hektar großen, von Familie Mohr bewirtschafteten Gebiet haben jedoch auch Schafe, Hühner, Pferde und auch Tauben sowie Hofhund und -katzen Platz. Seit 1994 gibt es zudem einen Hofladen; die Bauernstube wurde 2002 eingerichtet.

"Wir befinden uns zwar gerade mitten im Erntebetrieb", erklärte Mohr, "aber wir bieten diesen Brunch und die Führungen gern an!" Es mache der Familie Spaß, die Möglichkeit, eine freizeitlich und auch kulturell wertvolle Veranstaltung mit Informationsgehalt anzubieten.

Auch MdL Georg Nelius (SPD) hatte Lob für die Veranstaltung und auch für die Familie Mohr übrig: "Gutes Essen hält Leib und Seele zusammen - und qualitativ gute Lebensmittel sind wichtig. Hier werden sie produziert." Zudem sei die Landwirtschaft eine Visitenkarte der Region: "Es ist wichtig, dass wir der Bevölkerung zeigen, was hier alles nötig ist, aber auch, was man alles kann!", so Nelius.

Bei Rundgängen auf dem Hof verdeutlichten Christoph und Willibald Mohr den Gästen die Schwerpunkte ihrer landwirtschaftlichen Arbeit. Die Schweinehaltung sei ein Hauptbestandteil des Programms. So wurden die Stallungen besichtigt, was die Besucher aller Altersklassen sehr interessierte. Die Tiere unterliegen einer Mastdauer von etwa vier Monaten; die Schlachtung erfolgt bei einem Gewicht von annähernd 120 Kilogramm, wie angesprochen wurde. Gut 80 Prozent eigens erzeugte Futtermittel wird den Schweinen zugeführt. "Schweine sind sehr sensible und hoch intelligente Tiere", merkte Christoph Mohr an. Auch das charakteristisch rosa-schwarz gefärbte Schwäbisch-Hällische Landschwein, eine früher zeitweise vom Aussterben bedrohte Rasse, ist auf dem Hof der Familie Mohr anzutreffen.

Bereitwillig beantworteten die erfahrenen Landwirtschaftsmeister immer wieder Fragen des Publikums. Informationen über die Aktivitäten des Naturparks Neckartal-Odenwald konnte man sich am von Fachpersonal betreuten Stand einholen.

Den Führungen schloss sich ein gemütliches Beisammensein mit Möglichkeit zum Spanferkelessen sowie guten Gesprächen über bunt gemischte Themen an. Auf diese Weise klang ein schöner, lehrreicher Tag gebührend aus.