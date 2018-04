Hardheim. (rüb) Das Thema Windkraft polarisiert - seit einigen Wochen auch in Bretzingen. Dort sorgen die Pläne für einen 73 Hektar großen interkommunalen Windpark der Gemeinden Hardheim und Höpfingen im Gewann "Kornberg" mit bis zu sechs Anlagen für Unmut. Dies wurde in der Frageviertelstunde des Gemeinderats am Montag deutlich.

Bereits vor der Sitzung wies die Anwesenheit mehrerer Bretzinger Bürger darauf hin, dass das Thema "Windkraft", auch wenn es nicht auf der Tagesordnung stand, für Diskussionen sorgen würde. Zunächst meldete sich Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma - ein gebürtiger Bretzinger - zu Wort. Er appellierte an den Gemeinderat, von den Plänen Abstand zu nehmen, da sie gegen eine Reihe von Schutzkriterien verstoßen würden. So werde der gesetzlich vorgeschriebene Abstand zur Wohnbebauung nicht eingehalten, ebenso Vorgaben des Umweltschutzes.

Berthold Uihlein kritisierte, dass die Entscheidungen alle nicht öffentlich getroffen worden seien - dabei seien davon alle Bürger in Bretzingen betroffen. Im Übrigen habe Bürgermeister Rohm die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen bei seiner Kandidatenvorstellung noch selbst kritisiert.

Der Bürgermeister Rohm verwies auf einen einstimmigen Beschluss des Gemeindeverwaltungsverbandes, diese Flächen für die Windkraftnutzung auszuweisen. Man könne nun das Rad nicht mehr zurückdrehen. Der Ortschaftsrat habe gegen die Ausweisung der Flächen votiert - mit dem Zusatz, dass ein Mindestabstand zur Wohnbebauung von 1000 Metern einzuhalten sei, falls sich der Bau nicht verhindern lasse. Laut den derzeitigen Plänen würde dieser Abstand sogar 1100 Meter betragen, so Rohm.

Karin Thoma bezweifelte diese Angabe und sprach von einem Abstand von lediglich 750 Metern. "Wir sind nicht gegen Windkraft", stellte Reiner Leis klar, "sondern nur gegen Windkraft an diesem Standort."

Der Bürgermeister verwies darauf, dass noch "lange nicht gesagt" sei, dass auch nur ein Windrad dort gebaut werde. Man stehe noch ganz am Beginn des Verfahrens. Zunächst müsse die artenschutzrechtliche Überprüfung abgewartet werden, die ein Jahr in Anspruch nehme. Die Pläne für den gemeinsamen Windpark seien zudem nur in Angriff genommen worden, um einen Wildwuchs von Anlagen zu verhindern. Die Gemeinde müsse Flächen ausweisen.

"Steht das Wohl der Bürger über der Gewinnerzielungsabsicht?", fragte Klaus Thoma. Volker Rohm verwies auf rund 2 Millionen Euro, die für die Gemeinde in 20 Jahren durch die Windräder zum Wohle aller Bürger zu erzielen seien. Deshalb sei klar: "Wir werden diese Entscheidung notfalls auch über die Köpfe von 40 oder 50 Bürgern hinweg treffen."