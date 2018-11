Bretzingen. Das 37. Bockbierfest steht vor der Tür. Am 11. Oktober ist es in Bretzingen wieder so weit. Im letzten Jahr bescherten die Jungs aus Troglau den Besuchern einen legendären Bockbierfestabend der seines gleichen suchte. Auch dieses Jahr heißt es: "Rein ins Dirndl und die Trachtenhose". Mit Maßbier und den "Buam" ist die Stimmung im beheizten Zelt garantiert.

Aus der Oberpfalz kommen sie und haben mit ihrem ersten Album eine deutliche Duftmarke der Heavy Volxmusic in der deutschen Musiklandschaft hinterlassen. Die "Troglauer Buam" erfanden somit ein neues Genre.

In den vergangenen 12 Monaten erreichte die Band über 200.000 Zuhörer bei fast 90 Auftritten. Pünktlich zum legendären Fantreffen in Kemnath mit rund 6 000 Besuchern erschien 2009 ihr neues Album "Heavy Volxmusic - die 2te". Keine andere Band schafft es so generationsübergreifend zu sein.

Zwölf Monate nach ihrem erfolgreichen Debütalbum "Heavy Volxmusic", das es von Null auf Platz 47 der Charts schaffte, präsentierten die rockigen Lederhosenträger eine abermals sehr illustre Mischung an partytauglichen Songs. Einer ihrer Produzenten ist Rudolf Müssig, auch bekannt als Mastermind hinter den Erfolgen der "Schürzenjäger".

Einen zwangsläufigen Vergleich mit diesen Hitgaranten will die Band auch gar nicht scheuen: "Das Publikum ist sicher ähnlich, und wenn wir vom Erfolg her irgendwann einmal in die Richtung Schürzenjäger kommen würden, na dann würden wir uns sicher nicht beschweren..." Zukunftsmusik - im wahrsten Sinne des Wortes, aber: Immerhin sind die sechs Anhänger erdiger Rockmusik in ihrer Heimat Musikidole, die im Umland tausende Fans pro Konzert anlocken. Seit Ende 2010 sind die Troglauer nun auch regelmäßig mit dem Bayerischen Rundfunk auf Achse.

Auch in diesem Jahr gibt es Event Karten im Vorverkauf für einen Platz im Festzelt und einen stimmungsvollen Abend. Der Vorverkauf läuft über den gesamten September in den Geschäftsstellen der Volksbank Buchen, Walldürn, Höpfingen, Hardheim und in den Filialen der Sparkassen in Höpfingen und Hardheim.Zum Fest kann man auch dieses Jahr mit dem "Bockbierbus" fahren. Das ermöglicht eine entspannte An- und Abreise. Fahrplan und Preise findet man auf der Homepage des Bockbierfestes.

Info: Das ausführliche Programm und weitere Informationen findet man unter www.bretzinger-bockbierfest.de.