Neckar-Odenwald-Kreis. (pol/cbe) Hat sich der Blitzmarathon überhaupt gelohnt? Schließlich wurde nicht nur er wiederholt angekündigt - auch sämtliche Kontrollstellen waren im Internet einsehbar. Dementsprechend gingen den Ordnungshütern kaum Raser ins Netz, zu vorsichtig waren Auto- und Motorradfahrer vorgestern unterwegs. Doch Polizeipräsident Hartmut Grasmück ist zufrieden - er wünscht sich mehr solcher Ergebnisse. Und zwar das ganze Jahr über.

Normal sind Beanstandungsquoten von rund zehn Prozent. Beim Blitzmarathon im vergangenen Jahr waren es fünf Prozent, vorgestern mussten "nur" 4,4 Prozent der Fahrer der gemessenen Fahrzeuge beanstandet werden. "Knapp jeder vierte Unfall mit Toten oder Verletzten geschah in den vergangenen Jahren aufgrund der Unfallursache Geschwindigkeit", erklärt Grasmück, und hat aus diesem Jahr bereits Dramatisches zu berichten: Bei sechs von acht tödlichen Verkehrsunfällen mit neun Toten innerhalb der ersten 15 Wochen des Jahres lautete die Unfallursache zu hohe Geschwindigkeit. Für den Polizeipräsidenten ist dies ein Zeichen, dass die Bemühungen von Polizei und Behörden nicht nachlassen dürfen, die Gefahren des schnellen Fahrens zu verdeutlichen und Fahrer aller Altersklassen zu sensibilisieren.

Insgesamt 100 Messstellen wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn am Donnerstag aufgebaut. Dafür setzte die Polizei 255 Beamte ein, die Ordnungsbehörden 24 Kräfte. Insgesamt wurde in der Zeit zwischen 6 und 24 Uhr von der Polizei und den Ordnungsbehörden die Geschwindigkeit von 41.888 (2014: 61.263) Fahrzeugen gemessen. 1862 (2014: 3053) Fahrer mussten beanstandet werden, 30 müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Auf der Autobahn A6 wurde zwischen den Anschlussstellen Untereisesheim und Bad Rappenau der "Spitzenreiter" mit einer Geschwindigkeit von 168 km/h "geblitzt". Erlaubt waren an dieser Stelle lediglich 100 km/h. Der Schnellste auf den Landstraßen fiel in Wertheim auf. In einer 70er-Zone "blitzte" das Messgerät bei 123 km/h. Zwischen Neuenstadt und Öhringen wurden bei einem Fahrzeug 119 km/h statt der erlaubten 70 km/h registriert. An einer Messstelle in Heilbronn war ein Auto 33 km/h zu schnell, in Lauffen 32 km/h. Am Hohberg zwischen Obrigheim und Aglasterhausen fuhr ein Wagen statt der erlaubten 100 mit 127 km/h.