Von Rainer Wagner

Walldürn. Für das Bildungszentrum Walldürn (Hauptschule und Werkrealschule und Konrad-von-Dürn-Realschule) nimmt die Stadt Walldürn in diesem Jahr einen Batzen Geld in die Hand und investiert zur "Ertüchtigung" der Gebäude und der Infrastruktur rund 1,3 Millionen Euro. Bürgermeister Günther und der Gemeinderat waren sich in der Juli-Sitzung des Gemeinderats einig: "Wir müssen in die Bildung investieren, um unseren Kindern Chancen für die Zukunft zu bieten". In den Ferien wurde in den Schulen mit Hochdruck gearbeitet. Da blieb in manchen Bereichen fast kein Stein mehr auf dem anderen. Architekt Paar, Thomas Withopf und Matthias Heger vom Bauamt sind optimistisch, dass die Hauptarbeiten bis zum Schulbeginn geschultert sind. "Was nicht stört, wird danach gemacht."

Der Gemeinderat hatte sich im Juli mit den Vergaben beeilt, um den Zeitplan - sechs Wochen Arbeitszeit in den Ferien - voll ausschöpfen zu können. Die Schüler gingen in die Ferien, die Handwerker übernahmen das Kommando in der Schule. Während jetzt Strippen gezogen, verputzt, gestrichen und geplättelt wurde, wurde nebenbei auch schon wieder am Stundenplan gebastelt. In diesem Jahr kam das Bildungszentrum auf dem Auerberg nicht zur Ruhe. Die Schüler werden zum Teil ihre Schule nicht wieder erkennen, wenn sie aus den Ferien zurückkehren. Vieles hat sich verändert.

Die Dächer waren immer schon das Sorgenkind der beiden Schulen. Und dort lag auch der Schwerpunkt der Arbeiten. In und an der Werkrealschule wird das Dach später saniert, weil es den Unterricht weniger tangiert. Gemacht wurden die Gänge und der Eingangsbereich der Realschule, der Glaspavillon bekam ein neues Dach (das Glasdach wurde abgebaut). Saniert wurden die Dächer der Nebengebäude der Kleinen Sporthalle und das Umkleidegebäude des Auerberg-Sportbades.

Weil auch das alte WC-Gebäude nicht mehr den Erfordernissen der modernen Zeit entsprach, wurde es abgebrochen. Mit einher gingen umfangreiche Klempnerarbeiten und auch der Blitzschutz musste wieder auf Vordermann gebracht werden. Wer schon ein altes Gebäude umgebaut hat, der kann ein Lied davon singen, was das bedeutet. Eine Baustelle zieht gleich eine weitere nach sich.

In der Toilettenanlage im Altbau der Realschule wurde "tabula rasa" gemacht und die Räume neu aufgepeppt mit neuen Platten und neuem Design. Die Eingangstreppe im Neubau zum Parkplatz und zum Sportplatz hin wird neu gestaltet und die Eingangstüre mit Windfang im Auerberg-Sportbad ist auch auf dem neuesten Stand der Zeit. "Jetzt fehlen hie und da noch einige Kleinigkeiten", sagt Matthias Heger. "Die sind aber schon bestellt."

Eine leitungsmäßige Herausforderung ist die ELA-Anlage. Dahinter verbirgt sich die neue Amokalarmierungsanlage für das gesamte Bildungszentrum, und gleichzeitig werden neue Kabel für Computer und die neue Technik im gleichen Leitungsstrang verlegt. Dazu kommt ein neuer Server und Vieles mehr an Technik, die die heutige Ausstattung braucht. Eine neue Lüftung bekam die Küche und so geht das eine ins andere über: Das neue Bildungszentrum ist nach den Ferien wieder auf dem neuesten Stand, zumal die Sorgenkinder "Dächer" dann gänzlich abgearbeitet sein werden.

"Wir kommen gut voran", konstatiert Bürgermeister Günther, der ebenso wie seine Mitarbeiter im Bauamt hofft, dass innerhalb der Gebäude alles zum Schuljahresbeginn "frisch gestrichen" übergeben werden kann. "Das Dach der Werkrealschule ist definitiv später dran", so lautet die Einschätzung der Techniker bereits jetzt. Insgesamt wurden aber die Hausaufgaben Dächer (Zwei-Drittel Flachdächer), EDV -und Leitungssanierung, Toilettenumbau genau nach den Vorgaben geschultert und erledigt. Einige Leitungssanierungen stammen noch aus dem Jahr 2005, die erst jetzt zum Abschluss gebracht werden konnten. "Wir kommen dem Abbau des Sanierungsstaus immer näher", lautete die Formulierung aller Beteiligten bei der Baustellenbesichtigung drei Wochen vor Ferienende.

Doch neue Baustellen stehen schon an: Kommt eine Cafeteria? Wohin kommt sie? Jetzt freut man sich aber zunächst über den "ordentlichen Zwischenschritt". Bürgermeister Günther ist bewusst, dass auch die Schule und der Förderverein der Realschule tüchtig mit Hand angelegt haben. Zusammen mit den Lehrern hat der Förderverein mit Eltern und Lehrern kurz vor den Ferien die Toiletten ausgekernt und Wände abgebrochen. "Das hat uns Geld und Zeit gespart. Allen Helfern gebührt ein großer Dank dafür", betonte Bürgermeister Günther.

Einen Steinwurf weiter in und um die Nibelungenhalle wartet schon die nächste Großbaustelle. Für diese sind aber noch einige Hausaufgaben zu machen, um verlässliche Zahlen für die Entscheidungsfindung zu haben. Die Fragen lauten: Was kostet einen Sanierung? und Wie sehen Alternativen aus bei welcher künftigen Nutzung der Halle?