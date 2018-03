Überfallen wurde am frühen Morgen am Mittwoch das Spielkasino in der Buchener Straße in Walldürn. Foto: Tanja Radan

Walldürn. (pol/tra) Bargeld in Höhe von etwa 1 000 Euro erbeuteten zwei unbekannte Täter bei einem Raubüberfall auf ein Spielkasino in Walldürn am Mittwochmorgen. Wie gewöhnlich öffnete eine Angestellte die Gaststätte in der Buchener Straße gegen 6 Uhr, als sich wenig später auch schon der erste Gast einfand. Die beiden hielten sich gerade am Tresen auf, als zwei mit Sturmhauben maskierte Männer das Lokal betraten. Einer der beiden forderte die Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, Bargeld auszuhändigen.

Um sich in Sicherheit zu bringen, floh der Gast aus dem Kasino. Die Angestellte öffnete die Kasse und fing an Bargeld auszuhändigen, als der zweite Täter plötzlich selbst in die Kasse griff.

Anschließend flohen die beiden aus dem Kasino und rannten vermutlich über die Buchener Straße in Richtung Ringstraße davon. Eine Fahndung mit insgesamt 13 Streifen, darunter auch Beamte der bayerischen Polizei, erbrachte keine neuen Erkenntnisse.

Beide Täter sollen schlank und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Sie trugen zur Tatzeit dunkle Kleidung und hatten sich Sturmhauben über Kopf und Gesicht gezogen, um nicht erkannt zu werden. Weiterhin hatten beide die Kapuzen ihrer Oberbekleidung über den Kopf gezogen. Der bewaffnete Täter sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Verletzt wurde niemand.

Am Nachmittag ging im Spielkasino alles wieder seinen gewohnten Gang, auch wenn der Schreck den Angestellten natürlich noch immer tief in den Knochen saß. "Alles ging sehr schnell", berichtete die Mitarbeiterin, die von den Tätern bedroht wurde, vor Ort der RNZ. Man ist froh, dass niemand verletzt wurde.

Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter Tel. 09341/81-0 auf Zeugenhinweise zur Aufklärung des Raubüberfalls.