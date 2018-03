Nichts verlernt haben Kölns Angreifer Holger Gaißmayer (r.) und der langjährige Laudaer Abwehrchef Thorsten Plasch, wie sie am Samstag in Schönfeld unter Beweis stellten.

Von Rüdiger Busch

Schönfeld. Der Schlusspfiff des Lebens kam für ihn viel zu früh. Vor knapp einem Jahr ist der frühere Fußballer und Trainer Christian Nahm völlig überraschend im Alter von 41 Jahren gestorben. Im Gedenken an einen außergewöhnlichen Fußballer und Menschen haben ehemalige Mitspieler aus Hardheim und Lauda am Samstag in Schönfeld ein Benefizspiel zwischen einer All-Star-Auswahl und der Traditionself des 1. FC Köln organisiert. Mit 9:4 setzten sich die Ex-Profis in einer unterhaltsamen Partie durch. Das Geschehen auf dem Platz war jedoch Nebensache: Im Mittelpunkt stand der Wunsch, Christian Nahms Familie, die Witwe und die beiden kleinen Kinder, durch die Aktion zu unterstützen.

Aus ganz Deutschland und sogar aus der Slowakei (Patrik Ciernik) waren die ehemaligen Mitspieler angereist, und stellten damit unter Beweis, dass echte Freundschaft unter Fußballern nicht mit dem Abpfiff endet. "So schön das Wiedersehen ist, so wollen wir doch nicht vergessen, wie traurig der Anlass ist", sagte Pfarrer Harald Bethäuser, der die Spieler und Trainer vor der Partie zum Grabgang begleitete und dabei sehr persönliche Worte fand.

"Echte Freunde steh’n zusammen" - das von den Organisatoren Wolfram Hörner, Alex Schwab und Stefan Salzborn gewählte Motto wurde am Samstag vielfach mit Leben erfüllt. So trugen alle Spieler des All-Star-Teams die "8" auf dem Rücken - Nahms Trikotnummer. Dass der Spruch zudem das Leitmotiv des Bundesligisten 1. FC Köln ist, passte ideal, denn Christian Nahm war leidenschaftlicher FC-Fan. Sein früherer Mitspieler, der spätere Profi Martin Lanig, hatte den Kontakt zu den Kölner hergestellt und die Altstars als Gegner gewinnen können. "Als wir angesprochen wurden, haben wir sofort zugesagt", berichtet FC-Kapitän Stephan Engels.

In der Halbzeitpause überreichte Herbert Bieber als Vertreter des badischen Fußballverbands eine Spende aus dem BFV-Sozialfonds für die Familie Nahm.

Während das All-Star-Team bei den Zuschauern nostalgische Erinnerungen an alte Hardheimer und Laudaer Verbands- und Oberligazeiten weckte, so waren auch die Gäste erstklassig besetzt: Von Karsten Baumann, über Lukas Sinkiewicz und Stephan Engels bis hin zu Patrick Helmes. Kaum wiederzuerkennen war Thomas Cichon, der gegenüber seiner Profizeit enorm an Gewicht zugelegt, sein Ballgefühl aber nicht verloren hat.

Borislav "Boban" Djapa hatte die erste Chance der Partie, doch er verpasste die Führung knapp. Stattdessen legten die Kölner dann ordentlich vor: Das Sturmduo Helmes/Gaißmayer war brandgefährlich und traf zusammen achtmal. Doch auch bei den Lokalmatadoren blitzte das Können während der aus Rücksicht auf die geschwundene Kondition auf 80 Minuten reduzierten Spielzeit ein ums andere Mal auf - sehr zur Freude der Besucher.

Apropos Besucher: Auch die Zuschauerreihen waren prominent besetzt mit vielen weiteren ehemaligen Mitspielern, Trainern sowie Fans. Auch hier zeigt sich eindrucksvoll: Echte Freunde steh’n zusammen!

All-Star-Team: Romero-Rincon, Trötschel, S. Schwab; Pfeuffer, Plasch, Betzel, Jürga, Gerberich; Fleischer, Birghan, Aydin, Celik, Somodi, Scarico, A. Schwab; Späth, Djapa, Hergenhan, Haas, Wolf, Gurgau. Trainer: Stefan Heisler, Günther Rappl.

1. FC Köln: Esser, Baumann, Westerbeek, Cichon, Lanig, Engels, Glaser, Scherz, Gaißmayer, Sinkiewicz, Helmes, Hein, Schmitz, Lenhart, Cannizzaro. Trainer: Bernd Cullmann, Herbert Zimmermann.

Tore: 0:1: Gaißmayer (9.), 0:2 Helmes (16.), 1:2 Haas (31.), 1:3 Engels (35., FE), 1:4 Gaißmayer (43.), 1:5 Gaißmayer (45.), 1:6 Helmes (52.), 1:7 Helmes (55.), 2:7 Gerberich (58.), 2:8 Helmes (63.), 2:9 Gaißmayer (67.), 3:9 Gurgau (70.), 4:9 Gurgau (75.)

Info: Spendenkonto Christian Nahm: IBAN DE19 6739 0000 0086 2427 02.