Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid hat im Beisein von MdL Georg Nelius bei seinem Besuch in Wertheim einen Förderbescheid über 200.000 Euro an das Kloster Bronnbach übergeben.

Bronnbach. (zeg) Die Landesregierung unterstützt die Sanierung des Abteigartens im Kloster Bronnbach im Jahr 2014 mit 200.000 Euro. Finanz- und Wirtschaftsminister Dr. Nils Schmid übergab den Förderbescheid an den Ersten Landesbeamten im Main-Tauber-Kreis, Dr. Ulrich Derpa, übergeben. Die Mittel stammen aus dem Denkmalförderprogramm des Landes, das aus den Erlösen der Toto-Lotto GmbH gespeist wird.

Minister Schmid sagte, dass der Denkmalschutz in Baden-Württemberg Verfassungsrang habe. "Unser Ziel ist es, das kulturelle Erbe des Landes weiterzuentwickeln." 2014 schütte das Land 16 Millionen Euro aus.

Erster Landesbeamter Dr. Ulrich Derpa zeigte sich über die Förderung hocherfreut: "Das Gartenprojekt ist ein weiterer wichtiger Mosaikstein bei der Sanierung der Klosteranlage. Die Landesregierung leistet mit ihrer Förderung hierzu einen wichtigen Beitrag." .

Der Landkreis habe die frühere Zisterzienserabtei Kloster Bronnbach im Jahr 1986 gekauft, um sie vor dem Verfall zu retten. Sanierungsprojekte wurden seitdem immer erst dann begonnen, wenn für die betreffenden Gebäude auch eine sinnvolle Nutzung gefunden war. Das betrifft beispielsweise das Kulturprogramm in den ehemaligen Prunksälen, das Gästehaus, den Archivverbund oder die Außenstelle des Fraunhofer Instituts für Silicatforschung.

Oberbürgermeister Stefan Mikulicz (Wertheim) schloss sich als Vertreter des Kreistags dem Dank an. Bis heute hätten alle Landesregierungen von Baden-Württemberg die Förderung Bronnbachs fortgesetzt und dem Kulturdenkmal die Treue bewahrt. "Es gibt hier noch viel zu tun", sagte der OB. Der Abteigarten aus dem 18. Jahrhundert ist aufgrund des besonders wertvollen, in der Originalsubstanz erhaltenen Figurenschmucks sowie seiner zentralen Lage vor der Hauptfassade des Klostergebäudes und seiner Funktion als Mittelachse für das Gesamtensemble Kloster Bronnbach hoch bedeutend. Der Barockgarten ist in seiner Struktur weitgehend erhalten, war zuletzt jedoch in einem sehr schlechten Allgemeinzustand, vor allem durch Feuchtigkeitsschäden. Mittlerweile fanden Grabungen statt, die wichtige Forschungserkenntnisse lieferten. Die Sicherung der Umfassungsmauer hat begonnen.

Teile der Balustrade sowie die Figuren wurden abgebaut und in ein Depot ausgelagert. Ein Großteil der Figuren und zahlreiche der rund 800 Baluster sind stark beschädigt und sollen nun gesichert und restauriert werden. Der mittlere Schalenbrunnen ist heute der einzig erhaltene noch funktionierende der insgesamt drei Brunnen des Abteigartens.

In die Gartensanierung sollen einschließlich privater und öffentlicher Fördermittel rund 2,04 Millionen Euro investiert werden. Für den 2. Bauabschnitt im Jahr 2015 wird der Main-Tauber-Kreis einen weiteren Förderantrag beim Land Baden-Württemberg stellen.