Hardheim. Zahlreiche Schaulustige verfolgten am Freitagabend die Fahrt von drei Schwerlasttransportern durch Hardheim. Fahrerisches Können war gefragt, um die 62 Meter langen Lastzüge unfallfrei durch die Straßen der Erftalgemeinde zu bugsieren und die Fracht - drei Rotoren - sicher zum Zielort Hettingen zu bringen. Die weitere Fahrt ging über Höpfingen und Walldürn in Richtung Altheim und dann nach Hettingen. Dort wird gerade im Großen Wald ein Windpark errichtet. Die drei Lkw fuhren einzeln durch Hardheim, so dass dazwischen der angestaute Verkehr wieder kurzzeitig fließen konnte.

Das große Interesse an den imposanten, 56 Meter langen Windrädern wurde bereits am Freitag tagsüber deutlich, da zahlreiche Bürger zur Rakete pilgerten, wo die Lastzüge eine halbtägige Rast eingelegt hatten. Am Abend waren dann viele Zuschauer auf der gesamten Strecke, allein am Marktplatz wurden rund 100 Zaungäste gezählt. Alle Zuschauer waren begeistert und lobten die Lkw-Fahrer, die ohne zu rangieren oder zu korrigieren die langen Fahrzeuge von der Depotzufahrt auf die B 27 rückwärts bis in die Wertheimer Straße steuerten, um dann vorwärts in die Walldürner Straße einzubiegen. Dieses Manöver war notwendig, da die Kurve für sie ansonsten nicht zu nehmen gewesen wäre.

Nach gut eineinhalb Stunden hatten die drei Rotoren Hardheim passiert, und das Spektakel war vorbei. Zumindest vorerst, denn schließlich stehen in den nächsten Wochen noch weitere Transporte an. Vier weitere Windräder in Hettingen warten noch auf ihre Rotoren. hs