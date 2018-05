Buchen. (Wd) Ende Oktober ging der langjährige Beigeordnete Wolfgang Hauck (61) in den Ruhestand. Am Donnerstagabend wurde er im Rahmen einer Gemeinderatssitzung im Bürgersaal im Beisein zahlreicher Gäste feierlich verabschiedet und sein Nachfolger Thorsten Weber in sein neues Amt eingeführt. Hauck war 16 Jahre lang Beigeordneter der Stadt. Es gab im voll besetzten Bürgersaal an diesem Donnerstagabend lang anhaltenden Beifall für den scheidenden Beigeordneten Wolfgang Hauck für sein Engagement und viel Applaus für den neuen Mann in dieser Funktion, Thorsten Weber, auf dem nun die Hoffnungen der Zukunft für eine gute Fortentwicklung der Stadt ruhen. Hauck erhielt seine Entlassungsurkunde aus den Diensten der Stadt und Thorsten Weber die Ernennungsurkunde überreicht.

In den Grußworten wurde das enorme Fachwissen von Wolfgang Hauck und seine Leistungen für Buchen hervorgehoben. Seinem Nachfolger wurde die Hand zur Zusammenarbeit gereicht (siehe auch unten stehenden Artikel).

Bürgermeister Roland Burger betonte in seiner Laudatio, dass Hauck an vorderster Front und verantwortlicher Stelle an der Stadtentwicklung mitgearbeitet, bauliche Maßnahmen im Straßenbau sowie im Hoch- und Wasserbau aber auch auf kulturellem und touristischem Gebiet initiiert, geplant und umgesetzt habe. Als Dezernent für die wichtigen Fachbereiche "Bauen und Stadtentwicklung" sowie "Kultur und Tourismus" habe er die Entwicklung Buchens bauleitplanerisch, aber auch infrastrukturell engagiert mitgestaltet. Das Fachwissen und die Fachkompetenz von Dr. Hauck seien gefragt, bestätigte der Bürgermeister. Er sei ein geschätzter Experte, auch über das Stadtgebiet hinaus.

Die Ära Dr. Hauck bleibe auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst noch nachhaltig am äußeren Aussehen der Stadt sichtbar. Als Meilensteine bezeichnete Burger zahlreiche Projekte in der Stadtsanierung und Dorfentwicklung, beim Bau der Hallen in Hainstadt, Bödigheim, Götzingen, Waldhausen, Hettingen, Eberstadt sowie beim Neubau der Buchener Stadthalle. Die Bereiche Naturschutz, Wasser und Hochwasserschutz sowie Baumpflanzaktionen seien seine "Paradedisziplin" gewesen und haben ihm den Spitznamen "Dr. Wasser" sowie "Becken-Bauer" eingebracht.

Dr. Wolfgang Hauck habe wichtige Impulse zur erfolgreichen Weiterentwicklung der Stadt Buchen gegeben und vielfältige eigene Beiträge zur Erfolgsgeschichte der Stadt geleistet. Das Gesamtvolumen der Bauinvestitionen seit 1999 liege bei einer Investitionssumme von fast 60 Millionen Euro. Bürgermeister Burger sprach ihm für seine vielfältiges Engagement Dank aus und überreichte ihm als Präsent eine künstlerisch gestaltete Fotocollage von Davor Manovic.

Danach schritt der Bürgermeister zur Vereidigung des Nachfolgers, Thorsten Weber, den der Gemeinderat am 8. September in geheimer Wahl einstimmig gewählt hat. Damit habe man eine sehr gute Wahl getroffen, so Roland Burger. Seit 1999 leite er das Kämmereiamt. Seit 2012 habe Thorsten Weber auch die Leitung des Verwaltungs- und Finanzdezernats inne. Neben seiner neuen Tätigkeit als Beigeordneter werde er auch weiterhin für die Leitung des Dezernats I zuständig sein und beispielsweise weiter den Gewerbepark IGO als Geschäftsführer leiten. Thorsten Weber sei ein erfahrener Mann, der sich in verschiedensten Aufgabenfeldern bestens bewährt habe. Er sei ein gefragter Finanzfachmann und Verwaltungsexperte "par excellence".

Für den gesamten Gemeinderat sei er der "Mann der ersten Wahl" . Thorsten Weber sei bestens gerüstet für sein neues anspruchsvolles Amt, das er am 1. November beginne, betonte der Bürgermeister.