Adelsheim. In den Pfingstferien wird am und um den Veith’schen Steg in Adelsheim kräftig gebaut. Nach dem Wunsch der Bevölkerung und der Entscheidung des Gemeinderats wird der in die Jahre gekommene Steg komplett durch einen barrierefreien Neubau aus widerstandsfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) ersetzt. Fußgänger müssen in den Pfingstferien daher den etwas längeren Weg durch die Innenstadt nehmen, aber bereits in den nächsten Tagen wird der neue Steg über die Kirnau begehbar sein.

Der Steg zwischen der Badstraße und der Oberen Austraße ist insbesondere für Schüler der Schulen auf dem Eckenberg eine lieb gewordene Route und prinzipiell eine wichtige Verbindung zwischen den Wohngebieten jenseits der Bahnlinie und am "Heidelberg", dem Bahnhof-Ost und dem Schwimmbad. Die bauausführende Firma BGL Consult hat zunächst den beschädigten und stark verrosteten alten Steg abgebaut und parallel dazu gleich die Konstruktion für den neuen Steg errichtet. Die Kosten für den Neubau belaufen sich auf rund 74.000 Euro.