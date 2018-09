Das Fällen der Bäume entlang der Bundesstraße 27 zwischen Buchen und der Abfahrt nach Mudau steht nicht in Verbindung mit dem geplanten Ausbau der B 27. Foto: A. Rechner

Buchen. (ar) Die Arbeiter rückten letzte Woche mit schweren Gerätschaften an. Entlang der Bundesstraße 27 zwischen der Abzweigung Einbach und der Abfahrt nach Mudau fällten Waldarbeiter großflächig Bäume. Diese Forstarbeiten stehen jedoch nicht in Verbindung mit dem seit Langem geplanten dreistreifigen Ausbau der vielbefahrenen Bundesstraße 27. "Es ging ausschließlich um die Verkehrssicherheit", sagt Landrat Dr. Achim Brötel der Rhein-Neckar-Zeitung. Diese Maßnahmen dienen der Erhöhung der Verkehrssicherheit in diesem Teilstück der Hauptverkehrsader des Neckar-Odenwald-Kreises. Nicht zuletzt sind sie wegen eines zurzeit um sich greifenden Eschensterbens notwendig.

Der Landkreis setzt sich schon seit Langem für den weiteren dreistreifigen Ausbau auf der gesamten Bundesstraße 27 ein, wo immer das von der Topografie und den Geländeverhältnissen her möglich ist. Deshalb unterstreicht Landrat Dr. Brötel auch: "Ich hätte allerdings nichts dagegen gehabt, wenn das die Vorboten des weiteren Ausbaus gewesen wären."

Die Bundesstraße ist die verkehrliche Hautschlagader des Neckar-Odenwald-Kreises. So erläutert der Landrat gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung, dass die Planung für den Abschnitt zwischen Buchen-Süd und der Abzweigung in Richtung Mudau seit geraumer Zeit fertig ist. Der Landrat tritt dabei für den Ausbau ein und betonte gegenüber dem Regierungspräsidium Karlsruhe die Dringlichkeit dieser Erweiterung.

Dadurch könnte vor allem die Verkehrssicherheit "signifikant verbessert" werden, so sein Argument. Die Notwendigkeit eines weiteren dreistreifigen Ausbaus steht außer Frage. Nicht zuletzt wegen der hohen Verkehrsbelastung und des großen Anteils an Schwerlastverkehr.

Gerade im Bereich des "Rüdt’schen Ecks" hat es schon eine ganze Reihe von schweren, teilweise sogar tödlichen Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit Überholmanövern gegeben. "Jeder Einzelne ist aber definitiv einer zu viel", betont Dr. Brötel. Daher hat aus seiner Sicht diese Ausbaumaßnahme auch Priorität.

Die Hoffnung hat der Landrat nicht verloren. "Dieser Abschnitt ist auch definitiv der nächste, der realisiert werden kann und soll", erläutert Brötel. Dass in diesem Jahr noch die Bagger anrücken könnten, glaubt er im Moment nicht. "Ich hoffe jetzt auf einen Baubeginn im Jahr 2016", betont Landrat Brötel.

Dabei handelt es sich um eine Baumaßnahme des Regierungspräsidiums. Bislang scheiterte eine Verwirklichung des Ausbaus daran, dass die dafür vom Bund bereitzustellenden Gelder nicht für alle geplanten Maßnahmen ausreichen und andere Bauvorhaben Priorität besäßen.