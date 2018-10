Hardheim. (rüb) Die Gemeinde möchte die Baulandpreise stabil halten, um auch weiterhin, insbesondere für junge Familien, kostengünstige Bauflächen zur Verfügung stellen zu können. Lediglich für die neuen Baugebiete, die im aufwendigen Trennsystem entwässert werden müssen, wurde eine Erhöhung um 10 Euro pro Quadratmeter beschlossen.

Die Bodenwerte für Hardheim und die Ortsteile für erschlossenes Bauland in Neubaugebieten - so die offizielle Bezeichnung - sind seit 2009 stabil: Für voll erschlossenes Bauland im Neubaugebiet Trieb/Hostienäcker in Hardheim zahlen Bauwillige 60 Euro pro Quadratmeter, und in den Neubaugebieten in den Ortsteilen werden 40 Euro verlangt.

Im Zuge der Haushaltsberatung 2013 wurde angesprochen, den Preis für neu zu erschließendes Baugelände, speziell für die künftigen Wohnbaugebiete in Schweinberg und Erfeld, die im Trennsystem entwässert werden müssen, um 10 Euro auf 50 Euro pro Quadratmeter anzuheben.

Der Technische Ausschuss hat die geplante Erhöhung in seiner letzten Sitzung vorberaten. Seitens der Verwaltung wurde empfohlen, die bisherigen Quadratmeter-Preise beizubehalten, mit Ausnahme neuer Baugebiete, die im Trennsystem zu entwässern sind, da momentan eine schleppende Nachfrage nach Bauplätzen gegeben ist.

"Die Erschließung dieser neuen Baugebiete ist teurer, und dem müssen wir einfach Rechnung tragen", begründete Bürgermeister Heribert Fouquet die Erhöhung. Insgesamt seien die Bauland-Preise in Hardheim und in den Ortsteilen der Gemeinde Hardheim aber "immer noch günstig" und dem ländlichen Raum angemessen.