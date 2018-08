Handwerker wandeln eine stillgelegte Produktionshalle in eine Messehalle um. Dort werden am Wochenende 28 Unternehmen über fachgerechtes Bauen und Modernisieren informieren. Foto: Martin Bernhard

Hainstadt. (mb) Von der Produktions- zur Messehalle: Zahlreiche Handwerker wandeln derzeit eine stillgelegte Produktionshalle auf dem Gelände der Firma Braas in Hainstadt in eine Messehalle mit einer Ausstellungsfläche von rund 2 000 Quadratmeter um. 28 Unternehmen werden bei der Messe "NOK-Modernisiert" am Samstag und Sonntag über Baumaterialien und fachgerechtes Bauen sowie Modernisieren informieren.

Neue Böden werden verlegt, Elektrik installiert und ein Heizgebläse eingerichtet. Außerdem wird neben der Halle ein Zelt für das gastronomische Angebot errichtet. "Wir liegen voll im Zeitplan", sagt Hauptorganisator Michael Ruppert von der Firma Schmitt-Baustoffe in Großeicholzheim. Am Freitagabend soll die Messe mit rund 100 geladenen Gästen offiziell eröffnet werden

Die Baufachmesse der etwas anderen Art findet am Samstag, 28. Februar und Sonntag, 1. März, auf dem Werksgelände der Firma Braas in Hainstadt statt. An vielen Ständen geben Handwerker Vorführungen aus der Praxis. So wird zum Beispiel gezeigt, wie man Fliesen verfugt, wie man mit energieeffizienten Steinen richtig mauert, wie man Natursteine und Pflaster verlegt und wie man Wände fachgerecht und kreativ verspachtelt. Darüber hinaus stellen die Herstellerfirmen von Baustoffen ihre Produkte bei Fachvorträgen vor.

Am Samstag kann man an geführten Besichtigungen durch das Braas-Werk teilnehmen. Außerdem verkauft der Förderkreis "Leben braucht Wasser e.V." Lose für ein Projekt, mit dem der Verein den Einwohnern der peruanischen Gemeinde Chincha die Wasserversorgung sichern will. Teilnehmer an der Verlosung können Geld- und Sachpreise gewinnen. Damit auch Eltern mit kleinen Kindern sich ungestört informieren können, wird ein Kinderprogramm mit Betreuung vorbereitet. Für Verpflegung ist gesorgt.

Das Unternehmen Schmitt Baustoffe GmbH, das die Messe veranstaltet, besteht schon seit mehr als 100 Jahren inGroßeicholzheim. In vierter Generation beliefert die Firma Handwerker und Privatleute in der Region mit Baustoffen. Darüber hinaus bietet Schmitt auch Modernisierung aus einer Hand, von der Planung bis zur Bauausführung. Dabei kooperiert es mit regionalen Handwerksbetrieben. Seit dem Jahren 2007 verfügt Schmitt Baustoffe in Buchen in der Amtsstraße über das Ladengeschäft "Via Habitare". Dort erhält man Baumaterial für den Innenausbau, zum Beispiel Fliesen, Türen, Deckenverkleidung und Bodenbeläge.

Für den Publikumsverkehr ist die Messe am Samstag, 28. Februar, von 9.30 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die Firma Braas bietet geführte Werksbesichtigungen an, und zwar am Samstag von 11 bis 15 Uhr jeweils zur halben Stunde.

Weitere Informationen unter www.nok-modernisiert.de