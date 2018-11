Buchen. Die Bauarbeiten zwischen Schlattereck-Kreisel und der Einmündung der Eberstadter Straße haben begonnen: Es werden Versorgungsleitungen erneuert. Aufgrund der Bauarbeiten ist der Bereich bis Samstag, 1. Juni, gesperrt. Für Pkw ist die Durchfahrt verboten, ausschließlich Linienbusse dürfen auf der für sie vorgesehenen Spur passieren. Die Fußgängerampel, die im Baubereich liegt, ist während der Bauarbeiten außer Betrieb. Fußgänger können die Fußgängerüberwege am Schlattereck-Kreisel nutzen. Die Umleitung ist ausgeschildert (U1 und U2) und erfolgt großräumig über die Straßen Schafstallweg, Am Ring, Am Schrankenberg, Walldürner Straße und Am Haag. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Foto: T. Radan