Ein Wohnhaus stand am Sonntag im Ravensteiner Stadtteil Ballenberg in Flammen. Die Ursache ist bislang unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150 000 Euro. Foto (1): Frodl

Von Alexander Rechner

Ballenberg. Einen Großeinsatz der Feuerwehr löste in der Nacht zum Sonntag ein Wohnhausbrand im Ravensteiner Stadtteil Ballenberg aus. Das Feuer wurde den Angaben der Polizei zufolge kurz nach Mitternacht von außen bemerkt, nachdem die Flammen durch den Dachstuhl schlugen. Warum das Feuer ausgebrochen ist, steht bislang nicht fest. Die Höhe des Sachschadens schätzte die Polizei gestern auf rund 150 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner befanden sich nicht in ihrem Einfamilienhaus.

Gegen 0.30 Uhr schrillten bei den Floriansjüngern die Alarmpiepser, gemeldet war ein Brand in einem älteren Einfamilienhaus. Die Feuerwehr aus Ravenstein, die mit rund 45 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen angerückt war, bekämpfte den Brand sofort. Zusätzlich wurde die Feuerwehrabteilung Krautheim mit ihrer Drehleiter an die Einsatzstelle beordert, um das Feuer aus luftiger Höhe zu löschen. "Das Feuer war schnell unter Kontrolle", sagte Bürgermeister Hans-Peter von Thenen, der schnell an den Brandort geeilt war.

Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Feuerausbruches nicht in ihrem Haus. Sie hüteten dem Bürgermeister zufolge ihre Enkel. Im Moment können sie in ihr Haus nicht zurückkehren. "Es ist derzeit nicht bewohnbar", erläuterte von Thenen weiter.

Wegen der frostigen Temperaturen mussten Feuerwehr und Bauhof jedoch noch mit einem weiteren Übel kämpfen - gefrierendes Löschwasser. "Die Anwohner und Mitarbeiter des Bauhofes halfen aber gemeinsam mit und streuten emsig Salz. "So konnten wir auch diese Herausforderung in den Griff bekommen", sagte Bürgermeister von Thenen.

Das Feuer wütete dabei im Dachstuhl, der teilweise ausgebrannt ist, wie Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr gestern erläuterte. Ein Übergreifen der Flammen auf die angebaute Scheune und auf die benachbarten Gebäude konnte verhindert werden. "Durch das sofortige Eingreifen der Feuerwehren geschah nichts Schlimmeres", bemerkte der Kreisbrandmeister.

Neben den Feuerwehrabteilungen unter der Leitung des stellvertretenden Stadtkommandanten Armin Müller und des Hüngheimer Abteilungskommandanten Christian Heffele waren das Deutsche Rote Kreuz sowie die Polizei im Einsatz.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an, wie die Polizei gestern auf Nachfrage bestätigte.