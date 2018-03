Walldürn. (adb) Einen unter die Haut gehenden Mix aus Psychodrama, schwarzer Komödie und Wirtschaftskrimi präsentierte die Badische Landesbühne am Dienstag: Im "Haus der offenen Tür" wurde die von dem katalanischen Autor Jordi Galceran beschriebene "Grönholm-Methode" aufgeführt.

Sitzt das Sakko? Offensichtlich! Und die Krawatte? Passt! Geht alles glatt? Hoffentlich! Fernando Porta (Stefan Holm) weiß, was er will: Den Posten des kaufmännischen Direktors bei der "zweitgrößten Möbelfirma der Welt". Doch ist er nicht allein: Der überreizte Carlos Bueno (Maximilian Wex), der auffällig unauffällige Enrique Font (Andreas Schulz) und die herrische Mercedes Degás (Jessica Schultheis) sind seine Konkurrenten. Harte Nüsse. Aber eine noch härtere Nuss ist die "Grönholm-Methode". Perfide Tests sollen die Bewerber auf Herz und Nieren prüfen. Wer ihnen nicht standhält und den Raum verlässt, disqualifiziert sich.

Einer der Bewerber ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Nur wer? In zehn Minuten soll das Quartett den Namen erraten. Fernando gerät außer sich, Enrique und Carlos bleiben cool. Mercedes versucht zu vermitteln - erfolglos. Keiner weiß etwas, keiner glaubt etwas. Dann wird wie von Geisterhand ein weiterer Brief in den Konferenzraum gereicht: Das Quartett säße in einem stürzenden Flugzeug, in dem es nur einen Fallschirm gibt. Verkleidet als Clown, Bischof, Torero und Politiker müssen sie nun herausfinden, wer der Gesellschaft am dienlichsten zur Hand geht und den Fallschirm bekommt. Es zeigt sich, dass jeder sich selbst der Nächste ist. Denn keiner würde dem anderen die Rettung gönnen.

Und Carlos kennt keine Tabus: Ohne Umschweife konfrontiert er ihm scheinbar völlig unbekannte Menschen mit seiner Absicht einer Geschlechtsumwandlung. Ein gefundenes Fressen für Fernando, der als Sinnbild eines virilen Machos sämtliche Klischees ausspricht und "Carlotta" für die lachhafteste Kreatur des blauen Planeten hält. Aber er ist nicht allein: Jeder ist inzwischen gegen jeden. Die Ellenbogenwelt lässt grüßen, der Kampf wird immer härter. Carlos und Enrique halten ihm nicht stand. Ihre Seelen erleiden Schiffbruch. So sind nur noch Mercedes und Fernando im Rennen.

Doch dann klingelt das Telefon - ein Ferngespräch für Mercedes. Was sie hört, geht ihr durch Mark und Bein: Ihre kranke Mutter starb. Fernando zeigt kein Mitgefühl. Er, der außer seiner Familie niemanden je geliebt habe und die Frau, die ihn vor den Altar ziehen wollte, in die Wüste schickte, macht seine Kontrahentin sogar fertig. Nach allen Regeln der Kunst gibt er der zynischen, verwöhnten Karrierefrau aus reichem Hause vor, das Abbild seines persönlichen Albtraums zu sein. Weinend verlässt sie das Zimmer und lässt Fernando zurück.

Siegessicher wähnt dieser sich auf dem Chefsessel. Immerhin hat er alle anderen ausgeschaltet. Er freut sich, bis Mercedes den Raum erneut betritt. Sie weint nicht mehr. Dafür entpuppt sie sich als Psychologin des hauseigenen Personalbüros. Zu ihren Kollegen zählen Enrique und Carlos. Fernando ist fertig mit den Nerven, als er von "anderen Bewerbern" hört. Nach einem weiteren Test verlässt er als schweißgebadetes Wrack das Bürohaus. Die Stelle hat er nicht bekommen. Zurück bleiben die drei Personaler. Sie beschließen, die Technik des - natürlich fiktiven - schwedischen Psychologen Isaías Grönholm beim nächsten Gespräch zu perfektionieren: Lässt man den nächsten Bewerber mit der Geschichte des behinderten Kindes oder einem vorgespielten epileptischen Anfall auflaufen?

Die Aufführung erntete nicht nur durch die erfrischend klaren Dialoge, sondern auch ihren tiefsinnigen Gehalt reichen Beifall: Speziell am Beispiel des Fernando Porta, des durch seine Verletzlichkeit besonders imponierenden Sympathieträgers der Aufführung, stellte der 2003 uraufgeführte Stoff klar, dass Ehrlichkeit der beste Weg zum Ziel ist.