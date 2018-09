Von Lena Mühlhauser und Tanja Radan

Neckar-Odenwald-Kreis. Genau 101 badische Kleinode inmitten einer "lieblichen Landschaft mit malerischen Bergen und stillen Wäldern, verwunschenen Flussläufen und tosenden Wasserfällen" stellt die freie Schriftstellerin Eva Klingler, die in Karlsruhe und im französischen Sélestat lebt, in ihrem Buch "Baden in 101 Orten" vor.

Das Buch ist 2014 im Konrad-Theiss-Verlag erschienen. Eva Klingler nimmt ihre Leser auf eine Tour durch die vielseitigen Städte Badens mit und stellt badische Ausflugsziele, Natur- und Kulturschönheiten vor.

Auch der Neckar-Odenwald-Kreis wird im Reiseführer vorgestellt: Eberstadt, Walldürn, Mosbach und der Limes sind dabei. Im Kapitel "Von Stalagmiten und Stalaktiten" widmet sich die Autorin - wie könnte es anders sein - der Eberstadter Tropfsteinhöhle. Sie erzählt die Geschichte der Tropfsteinhöhle, die 1971 zufällig entdeckt wurde, als im Steinbruch Sprengarbeiten zur Gewinnung von Straßenschotter durchgeführt wurden. Damals wollten die Arbeiter ihren Augen nicht trauen, als sie die schönen Muschelkalkformationen sahen. Heute sind die Eberstadter Höhlenwelten ein Besuchermagnet.

Wer gerne in Odenwald und Bauland unterwegs ist, der weiß, dass in ländlichen Regionen mit schöner Natur oft auch der Weg das Ziel ist. Das weiß auch Eva Klingler. Sie schreibt: "Folgt man den religiösen Pfaden durch das sogenannte Madonnenländchen zwischen Odenwald und Tauber, die von Madonnenstatuen und Kreuzigungsgruppen, barocken Bildstöcken, Brückenheiligen und kleinen Wegekapellchen gesäumt sind, so erwartet den Pilger dann in Walldürn die überraschend mächtige Wallfahrtskirche ,Zum heiligen Blut'." Im Kapitel "Heiliges Blut im Odenwald" erzählt Eva Klingler vom Missgeschick, das im Jahr 1330 dem Priester Heinrich Otto passierte: Er stieß den Kelch mit dem konsekrierten Wein um, und auf dem Tuch zeichnete sich blutrot das Bild des Gekreuzigten ab. Und heute zieht das Tuch, das im Schrein der Wallfahrtsbasilika St. Georg aufbewahrt wird, jährlich rund 100.000 Pilger an. Die Hauptwallfahrtszeit 2014 steht übrigens vor der Tür: Am Sonntag, 15. Juni, wird die Wallfahrt eröffnet.

Und wenige Kilometer weiter trifft man bereits auf die alten Römer: Dem Limes widmet Eva Klingler das Kapitel "Entlang des römischen Grenzwalls". So sind auf dem Limeslehrpfad in der unmittelbaren Nähe von Walldürn Wachposten und eine drei Meter hohe Palisadenwand aus Buchenholz zu besichtigen. Der Odenwaldlimes ist rund 65 Kilometer lang und bildete die Außengrenze des Römischen Reiches.

Und auch dem "Zentrum des Limes-Tourismus" - der Römerstadt Osterburken - widmet die Autorin einige Abschnitte. In Osterburken ist ein Teil des Kastells freigelegt. Viele Funde und Ausgrabungen sind im Osterburkener Römermuseum zu sehen.

Im Kapitel "Pittoreske Fachwerkstadt am Neckar" steht Mosbach im Zentrum. Die Autorin gibt Matthäus Merian recht, der Mosbach "eine feine, wohlgebaute Stadt" nennt. Klingler weist auf die schönen Fachwerkbauten hin, die sich um den Marktplatz zwischen Rathaus und der Stadtkirche St. Juliana drängen. Sie flaniert mit dem Leser durch die Fußgängerzone, und ganz nebenbei erfährt man noch, warum die Cäcilienglocke, die im Rathausturm hängt, in Mosbach "Lumpenglöckle" genannt wird: Wenn die Glocke um 22.45 Uhr geläutet wird, sollten die späten Zecher - die "Lumpen" - langsam nach Hause gehen.

Klinger stellt im Buch das kulturelle Erbe Badens vor: Sie erlebt Baden als vielfältige Region, die von Obst, Wein, Toleranz und Offenheit geprägt ist. Und dies kommuniziert sie in ihren Beschreibungen der 101 badischen Orte.

Sie stellt in ihrem Buch Sehenswürdigkeiten, Freizeitparks, Burgen, Schlösser, Museen, Wälder, Orte und Landschaften vor. Der Reiseführer ist zudem reich bebildert. Die verschiedenen Orte werden ausführlich beschrieben und man findet in den Kapiteln zudem viele Empfehlungen und Ausflugstipps. Die Autorin gibt dem Leser auch zahlreiche hilfreiche Internetadressen mit auf den Weg. Klingler zeigt dem Leser im Neckar-Odenwald-Kreis die vielfältigen Ausflugsziele, die sich quasi direkt vor der Haustür befinden. Vielleicht liegt der perfekte Ferienort somit nicht in Spanien oder auf Hawaii, vielleicht versteckt er sich in einem badischen Städtchen.

Info: "Baden in 101 Orten", von Eva Klinger wurde im Konrad-Theiss-Verlag Stuttgart veröffentlicht und ist für 16,95 Euro erhältlich.ISBN: 9783806228984.