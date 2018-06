Rund ein Jahr nach Abschluss des Baus des Eckenbergtunnels werden in Kürze im Rinschbachtal die Arbeiten an der B-292-Ortsumgehung Adelsheim fortgesetzt. Das jetzt entstehende Teilstück ist rund 800 Meter lang.

In der Nähe des Bahnhofs Adelsheim Nord wird die neue B 292, die vom Eckenbergtunnel aus am Hang kontinuierlich ansteigt, mit der L 519 verknüpft und auf einer rund 300 Meter langen Brücke - Baubeginn: Herbst 2016 - über das Seckachtal geführt. Fotos: Gassenbauer

Adelsheim/Osterburken. (bg) Der Bau der Umgehungsstraße B 292 Adelsheim/Osterburken geht nach einer rund einjährigen Pause, die nach Abschluss der Arbeiten am Eckenbergtunnel eingelegt wurde, jetzt weiter: Wie die Straßenbauverwaltung auf Anfrage der RNZ bestätigte, beginnen in den nächsten Tagen die Vorarbeiten für den Straßenbau im Rinschbachtal zwischen Tunnel und der L 519 am nördlichen Ortsrand von Adelsheim, wo dann voraussichtlich ab Herbst 2016 die Seckachtalbrücke entsteht.

Seit 1992 wird am - anfangs umstrittenen - Jahrhundertprojekt "Umgehung Adelsheim/Osterburken" gebaut. Ende 1994 war der (nicht klagebetroffene) Teilabschnitt zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Osterburken und dem heutigen Anknüpfungspunkt B 292/L 515 nahe dem regionalen Industriepark Osterburken fertiggestellt, von 2004 bis Oktober 2008 erfolgte der Bau der Ortsumgehung von Osterburken.

Nach dem Bau eines Überführungsbauwerks der alten Bundesstraße über die neue Trasse südwestlich von Osterburken begann - nach langem Warten - Anfang 2013 der Bau des insgesamt 295 Meter langen Eckenbergtunnels, der ein Herzstück der Umgehung Adelsheim/Osterburken darstellt.

Seit Abschluss der Tunnelbaus Mitte letzten Jahres ruhten die Arbeiten an der neuen B 292, in Kürze geht es nun weiter: Wie Bauleiter Arno Hofmann von der Bauleitung Buchen des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung am Mittwoch mitteilte, können nach den soeben erfolgten letzten Abstimmungen mit der Baufirma in der nächsten Woche die ersten Arbeiten für das nächste Teilstück beginnen.

Es steht nun der Straßenbau im Rinschbachtal zwischen Tunnel und dem Bereich Adelsheim Nord an, wo die neue B 292 dann auf einer Brücke das Seckachtal queren wird, um wieder auf die bestehende B 292 Richtung Oberschefflenz zu treffen.

Das jetzt entstehende Teilstück der Umgehung Adelsheim ist rund 800 Meter lang. Für den Bau der Strecke zwischen dem Tunnel und den Anbindungspunkten an die Seckachtalbrücke bzw. an die L 519 sind umfangreiche Erdbewegungen erforderlich. Mit der Baustelleneinrichtung wird dem derzeitigen Planungsstand zufolge im Laufe der nächsten 14 Tage begonnen. Die Kosten für den Streckenabschnitt liegen bei rund drei Millionen Euro. Mit den Bauarbeiten wurde die Firma Leonhard Weiss (Bad Mergentheim) betraut.

Dem jetzt anstehenden Straßenbau soll sich schließlich nahtlos das letzte Großprojekt im Rahmen des Baus der Umgehungsstraße anschließen: der Bau der 306 Meter langen Talbrücke, die das Seckachtal am nördlichen Rand von Adelsheim in Höhe der Firma Würth überqueren wird.

Mit dem Brückenbau, der nach dem ursprünglichen Bauzeitenplan schon im August 2014 starten sollte, wird dem aktuellen Planungsstand zufolge im Herbst nächsten Jahres begonnen. Die Fertigstellung des Brückenbauwerks und damit der Abschluss des Gesamtprojekts "B- 292-Umgehung Adelsheim/Osterburken" ist für Ende 2018 vorgesehen.

In den Bau der B-292-Umgehung Adelsheim Osterburken, werden insgesamt rund 30 Millionen Euro investiert, davon für den Eckenbergtunnel rund 9,3 Millionen, für die Seckachtalbrücke 6,7 Millionen und für den Grunderwerb eine Million Euro. Die Gesamtbaulänge beträgt 8,5 Kilometer, davon entfallen auf die Umgehung Adelsheim 3,6 Kilometer.