Generalmajor Wolfgang Köpke wurde am 21. September 1953 in Oldenburg geboren. Köpke trat 1973 nach seinem Abitur in den Dienst der Bundeswehr beim Flugabwehrbataillon 6 in Lütjenburg ein. Von 1985 bis 1987 absolvierte Köpke den 28. Generalstabslehrgang des Heeres an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Nach mehreren Stationen, u. a. in Kiel und Neumünster wurde er 1991 zum Oberstleutnant befördert Von 1992 bis 1994 führte Generalmajor Wolfgang Köpke das Panzerflugabwehrkanonenbataillon 12 in Hardheim.

Es folgte ein Wechsel ins Bundesministerium der Verteidigung und zwar ins Referat für Zentrale Aufgaben im Führungsstab des Heeres sowie als persönlicher Referent von Staatssekretärs Dr. Peter Wichert. 1998 wurde er erneut Kommandeur, diesmal des gemischten Flugabwehrregiment 2 in Fuldatal. Ebenfalls 1998 erfolgte die Ernennung zum Oberst. Im Jahr 2000 wechselte Köpke in den Stab des Wehrbereichskommando V/10. Panzerdivision nach Sigmaringen.

Nach weiteren Stationen, etwa im Bundesministerium der Verteidigung, wurde er 2005 General der Heeresflugabwehr und Kommandeur der Heeresflugabwehrschule in Rendsburg. 2007 übernahm Köpke den Dienstposten des Chef des Stabes im Heeresamt in Köln. 2011 folgte eine Verwendung im ISAF-Hauptquartier im afghanischen Kabul.

Zurück in Deutschland übernahm der inzwischen zum Generalmajor ernannte Köpke 2012 den Posten des Chef des Stabes im Kommando Heer in Strausberg. Am 13. November 2014 übernahm der die Führung des Amts für Heeresentwicklung in Köln. Das Amt ist zuständig für Weiterentwicklung von Konzeption, Ausbildung, Organisation und Materialplanung des Heeres.

