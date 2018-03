Von Alexander Rechner

Buchen. Mit viel Herzblut und unermüdlichem Engagement leisten die acht freiberuflichen Hebammen seit Jahren eine qualifizierte und wertvolle Arbeit im Buchener Krankenhaus. Diese wichtige Arbeit wird bedroht. Grund sind die stark gestiegenen Tarife für ihre Haftpflichtversicherungen, die für viele kaum noch bezahlbar sind. Ab Mitte 2015 wollen die Versicherungen freiberufliche Hebammen gar nicht mehr versichern. Aber nur wer versichert ist, darf seinen Beruf weiter ausüben. Und daher hoffen die Buchener Geburtshelferinnen auf einen nachhaltigen Kompromiss.

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) zeigt sich gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung zuversichtlich, dass es eine Lösung geben werde. Minister Gröhe geht davon aus, dass "die Hebammenverbände, die Krankenversicherung und die Versicherungswirtschaft - von uns intensiv unterstützt - zu einer Lösung kommen".

Die freiberuflichen Buchener Hebammen bringen Leben zur Welt, und doch scheinen sie vor dem beruflichen Aus zu stehen. Vor allem der Geburtshilfe droht ein Schreckensszenario. Vor zehn Jahren zahlten Hebammen für eine spezielle Haftpflichtversicherung noch 453 Euro pro Jahr, ab Sommer sollen die Beiträge zur Berufshaftpflicht auf rund 5000 Euro steigen. Damit haben sich die Policen in den vergangenen zehn Jahren sage und schreibe verzehnfacht. Dennoch möchten die Buchener Hebammen nicht jammern, sondern wie bisher mit großem Einsatz ihrem Beruf nachgehen. "Für uns ist es eine Berufung", erläutert Jeanette Schuster.

Aber nicht nur die Versicherungspolicen erhöhen sich, mit der Nürnberger Versicherung steigt im nächsten Jahr der letzte große Konzern aus einem Konsortium aus, der den Geburtshelferinnen noch ihre obligatorische Haftpflicht gewährt. "Dann wäre Schluss mit dem Beruf, wenn die Versicherungen tatsächlich keine Policen für freiberufliche Hebammen mehr anbieten", betonen die Hebammen.

Dabei ist die Betreuung durch Geburtshelferinnen für die Frauen und Babys von großer Bedeutung. "Ohne die Haftpflichtversicherung können wir nicht arbeiten", erklärt Pia Hentrich. Ihr Versicherungsschutz endet Mitte 2015. Den müssen sie haben. Er schützt sie vor Regressansprüchen, sollte bei der Geburt mal etwas schief gehen. Eine neue Versicherung ist derzeit allerdings nicht in Sicht. Anbieter wollen das Risiko nicht mehr übernehmen. Trotz aller dunkler Wolken am Horizont blicken die freiberuflichen Hebammen in diesem Punkt zuversichtlich in die Zukunft.

Die Politik ist nun gefordert. "Wir haben in einer interministeriellen Arbeitsgruppe mit den Hebammenverbänden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, die wir nun prüfen", sagt Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe der RNZ. Dabei seien schwierige rechtliche Fragen zu klären, beispielsweise zum Verhältnis von Schadensverursachung und Haftung.

Allerdings macht er keinen Hehl daraus: "Was wir jetzt brauchen ist eine schnelle Lösung, die Sicherheit für die unverzichtbare Arbeit der Hebammen schafft." "Unser größter Wunsch an die Politik ist, dass eine flächendeckende Versorgung mit Geburtshilfen sicher gestellt ist", sagt Astrid Raila. Die Hebammen setzten sich für die Geburtshilfe in Buchen ein. "Für ein Krankenhaus ist eine Geburtshilfe ein Aushängeschild", hebt Gabriele Kraus hervor, und ihre Kolleginnen stimmen ihr darin zu.

Wertschätzung erhalten sie von den Familien, die sie betreuten. "Über diese positive Resonanz freuen wir uns sehr", erläutert Pia Hentrich und fügt hinzu: "Wir wollen weiterhin eine familienorientierte und individuelle Schwangerenbetreuung in Buchen anbieten." Damit dies in Zukunft möglich ist, muss nun ein Kompromiss gefunden werden.