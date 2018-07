Neckar-Odenwald-Kreis. Im Oktober ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk im Vergleich zum Vormonat um 854 gefallen. Aktuell sind 10.614 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote, also der Anteil der Arbeitslosen an allen zivilen Erwerbspersonen, ist um 0,3 Prozent auf 3,3 Prozent gesunken (Vorjahresmonat 3,3 Prozent). Die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg ist um 0,2 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent gefallen.

"Dank einer spürbaren Herbstbelebung ging die Zahl der Arbeitslosen in unserem Bezirk weiter zurück. Der Bestand an Arbeitslosen ist im Oktober gegenüber September sogar deutlich stärker gesunken als in den letzten vier Jahren. Besonders erfreulich ist, dass wir bei den Jugendlichen bis 25 Jahren ein Drittel weniger Arbeitslose haben als noch im letzten Monat", beschreibt Thekla Schlör, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist nach wie vor sehr hoch. Insgesamt sind 4415 offene Stellenangebote bei der Agentur gemeldet, das sind 75 weniger als im Vormonat, doch 623 mehr als im Oktober 2013. Arbeitgeber haben 1590 neue Stellen dem Arbeitgeberservice gemeldet, 239 mehr als im September.

Im Landkreis Schwäbisch Hall liegt die Arbeitslosenquote bei 3,4 Prozent (Minus 0,3 Prozent zum Vormonat), Arbeitgeber haben 499 Stellenangebote gemeldet (Oktober 2013: 555). Im Hohenlohekreis liegt die Arbeitslosenquote bei 2,8 Prozent (Vormonat 3,1 Prozent). 436 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, und 623 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Die Arbeitslosenquote im Main-Tauber-Kreis liegt bei 3,2 Prozent (Vormonat 3,5%). Im Oktober waren 2346 Menschen arbeitslos gemeldet, 221 weniger als im Vormonat. 703 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 926 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 472 Stellenangebote gemeldet (Oktober 2013: 407). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1479.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 3,7 Prozent (Vormonat 3,9%). 2855 Menschen waren im Oktober arbeitslos gemeldet, 209 weniger als im Vormonat. 762 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 969 beendeten die Arbeitslosigkeit. Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 675.

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung (Rechtskreis SGB II) 5491 Arbeitslose gemeldet, 96 weniger als vor einem Jahr (Minus 1,7 Prozent). Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Rechtskreis SGB III) ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,3 Prozent gestiegen. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung (SGB II) am gesamten Bestand beträgt 51,7 Prozent (Oktober 2013: 53,0 Prozent).

Beim Jobcenter im Neckar-Odenwald-Kreis waren zum Stichtag im Oktober 1419 Arbeitslose registriert (September: 1.445). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Neckar-Odenwald-Kreis betreuten 1436 Arbeitslose (Sep-tember: 1619).

Kein Zweifel, die Gewinner am regionalen Ausbildungsmarkt sind die Be-werber. Dies belegen die Zahlen zur Bilanz für das Berufsberatungsjahr 2013/2014. "Auch im aktuellen Beratungsjahr verzeichnen wir einen Bewerberrückgang, der insbesondere durch geringere Schulentlasszahlen und den Trend zu höheren Bildungsabschlüssen bedingt ist. Aktuell kommen auf einen ge-meldeten Bewerber 1,25 Stellenangebote", so die Agenturleiterin Thekla Schlör.

Seit Oktober 2013 wurden 5273 Berufsausbildungsstellen gemeldet, 3,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Davon blieben 412 Ausbildungsstellen unbesetzt, 153 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Bewerber für Berufsausbildungsstellen ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter leicht gesunken (Minus 0,4 Prozent).

Seit Oktober 2013 hatten sich 4228 junge Menschen gemeldet. Davon waren im Oktober 49 Bewerber noch unversorgt, das heißt, sie konnten noch keine geeignete Stelle finden oder sich trotz intensiver Gespräche mit den Berufsberatern nicht für einen weiteren Schulbesuch oder eine geeignete Maßnahme entscheiden. "Wir werden auch in den kommenden Wochen die Jugendlichen intensiv weiter betreuen, um einen passenden Berufseinstieg zu erreichen", kündigt Thekla Schlör an.